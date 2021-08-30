إشبيلية يطلب التأجيل بسبب "الكاس"



مدريد (رويترز)

مدريد (رويترز) قال نادي إشبيلية اليوم الاثنين، إنه طلب تأجيل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة، والمقرر إقامتها في 11سبتمبر المقبل إلى موعد لاحق.واتخذ إشبيلية القرار، بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" طعن رابطة الدوري الإسباني ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقرر الفيفا تمديد فترة إقامة المباريات ليومين إضافيين لتمكين المنتخبات من أداء مبارياتها المؤجلة من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا في سبتمبر وأكتوبر.

وبهذا فإن فترة التوقف الدولي في أميركا الجنوبية ستنتهي في 10 سبتمبر المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد مباريات في الدوري المحلي ومنها مباراة إشبيلية وبرشلونة.

وقال اشبيلية في بيان: لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ستجتمع خلال الأسبوع الحالي للنظر في الطلب، الذي جاء نتيجة لقرار محكمة التحكيم الرياضية الذي يرفض تعديل برنامج الفيفا الخاص بمباريات أميركا الجنونية. وسيتكرر هذا الوضع في أكتوبر المقبل أيضاً.