دياز: العقد الجديد مع السيتي يؤكد النوايا المشتركة



لندن (د ب أ)

لندن (د ب أ) يعتقد روبين دياز أن توقيع عقد جديد طويل الأجل مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعد عام واحد من انضمامه للنادي «يتحدث عن نفسه» باعتباره تأكيداً للنوايا المشتركة للطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» اليوم الاثنين أن دياز وقع على عقد يبقيه مع مانشستر سيتي حتى 2027، في إشارة إلى رغبته في مساعدة مانشستر سيتي على الهيمنة على كرة القدم على مستوى الأندية.

وتعاقد سيتي مع دياز قادماً من بنفيكا العام الماضي، واستطاع المدافع البالغ من العمر 25 عاماً مساعدة فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب جوسيب جوارديولا، على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي. واختير دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي توج فيه سيتي باللقب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دياز اليوم الاثنين، كاشفاً عن بدء مانشستر سيتي محادثات بشأن عقد جديد : «هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ويتحدث عن نفسه».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية، كما أنني سعيد لأن النادي شعر بالثقة للقيام بهذا الأمر». وأردف: «النادي يريد أن يكون الأفضل، وهذا طموح أحبه وأريد أن أكون جزء منه. النادي يريد أن يكون من بين أفضل 5 أو 3 أندية في العالم. أشارك النادي هذا الطموح وهذا على الأرجح أحد أهم الأشياء».

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة وأضافه للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن دياز قال إنه لا يكتفي عندما يتعلق الأمر بالحصول على الألقاب. وافتتح مانشستر سيتي الموسم بالخسارة أمام توتنهام صفر/ 1 ولكنه استطاع أن ينتصر في المباراتين التاليتين على نوريتش سيتي وأرسنال بنتيجة واحدة هي 5/ صفر.