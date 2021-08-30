طيران الإمارات ترعى البطولة الأميركية المفتوحة للتنس

دبي (الاتحاد)

بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة الأميركية المفتوحة للتنس 2020، تعود طيران الإمارات إلى رعاية المسابقة للسنة العاشرة على التوالي، مع تجارب عبر الإنترنت لربط المشجعين باللعبة.

وتشمل محفظة رعاية التنس الواسعة لطيران الإمارات ثلاثاً من أربع بطولات جراند سلام، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما فيها بطولة «ويسترن آند ساذرن المفتوحة» في سينسيناتي، وبطولة ميامي المفتوحة وبطولة «BNP باريبا المفتوحة» في إنديان ويلز بالولايات المتحدة.

وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في الولايات المتحدة وكندا: «لا شيء يجمع الناس معاً مثل حبهم وشغفهم بالرياضة. ويسعدنا أن نعود حضورياً إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تعدّ من أهم الأحداث الرياضية في العالم».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجارب لعملائنا في الولايات المتحدة، سواء على الرحلات أم خلال البطولة، ما يتيح لهم تجديد حبهم للتنس والسفر على السواء. ونحن على ثقة، بفضل شراكتنا المستمرة مع USTA، من أن بطولة هذا العام ستكون أفضل من أي وقت مضى».

وسوف تقدم طيران الإمارات خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مجموعة متنوعة من الأنشطة للتفاعل مع عشاق التنس شخصياً وفي جميع أنحاء العالم. فجناح طيران الإمارات، أحد أكثر تجارب الضيافة بريقاً ورواجاً لدى المشاهير والمعجبين، سيوفر لضيوفه تجربة فائقة الجودة شبيهة بالسفر على رحلات الناقلة.

ويتيح مقهى الإمارات الرياضي للجمهور الاسترخاء والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات المتنوعة. وتعمل الناقلة مع رابطة الولايات المتحدة للتنس لاتباع إرشادات السلطات المحلية الخاصة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك وضع الأقنعة والتنظيف لحماية صحة وسلامة المشجعين والضيوف.

كما ستوفر طيران الإمارات مجموعة من الأنشطة على منصاتها الاجتماعية للمشجعين غير القادرين على حضور بطولة الولايات المتحدة المفتوحة شخصياً، بالإضافة إلى برنامج The Mixer الحواري الافتراضي الذي تنظمه رابطة الولايات المتحدة للتنس، والذي يتيح للجمهور التفاعل ومناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل أجواء المباريات الليلية للبطولة وأبرز فعاليات جناح طيران الإمارات.

وتمتد أجواء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى رحلات طيران الإمارات، حيث يستمتع عشاق اللعبة الذين يسافرون من وإلى الولايات المتحدة في جميع درجات السفر بمشاهدة مباريات البطولة حيّةً على قناتي Sport 24 وSport 24 Extra عبر البث التلفزيوني الحي على ice، نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.