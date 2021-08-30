دبي تستضيف «دولية» الطائرة الثلجية

دبي (وام)

تستعد دبي لاستضافة أول بطولة من نوعها في «الكرة الطائرة الثلجية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«سكي دبي» خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2021، وتستمر أربعة أيام، وذلك تأكيداً على مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية وتجهيزات وإمكانات رفيعة المستوى.

وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي باستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، والاهتمام بالرياضات بمختلف أشكالها وتعد البطولة - التي تنظمها أكاديمية «اسبيريا» - إضافة نوعية جديدة على قائمة الفعاليات الرياضية المتميزة ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، إذ من المنتظر أن تشكل إحدى أبرز البطولات الدولية التي تقام في دبي، مع توقع استقطابها إقبالاً كبيراً سواء على المشاركة في منافساتها أو متابعة فعالياتها.

وتشبه الكرة الطائرة الثلجية إلى حد كبير «الكرة الطائرة الشاطئية»، حيث ينافس في المباراة الواحدة فريقان يضم كل منهما ثلاثة لاعبين، فيما تُقام المباريات على أرض ثلجية.

ويواصل مجلس دبي الرياضي دعم انتشار الرياضات الثلجية، وتوفير سبل النمو والتطور لها انطلاقاً من حرصه على التوسع في التنوع الرياضي الذي يمنح المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار فرصة ممارسة رياضاتهم المفضلة، حيث سبق أن نظم مجلس دبي الرياضي وسكي دبي العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن أبرزها سباق دبي للجري الثلجي، وتحدي الثلج، و«جامب أند فريز»، وبطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، وبطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، وبطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، إضافة إلى كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.