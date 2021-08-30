الظفرة والنصر في نهائي كأس الصالات





دبي (الاتحاد)

يلتقي على ملعب صالة نادي خورفكان، فريقا النصر والظفرة في السادسة من مساء الغد في نهائي كاس الإمارات لكرة قدم الصالات، في النهائي الثالث على التوالي بين خلال الشهور الماضية.

التقى «الفارس» مع «العميد» خلال الشهور الماضية مرتين في نهائيين، الأول كان يوم 10 أبريل 2021 وتوج خلاله الظفرة بالنسخة الحادية عشر من دوري الموسم الماضي، الذي جرى على ملعب النصر، والتقى الفريقان يوم 6 أغسطس الجاري في مباراة السوبر للموسم الجديد على ملعب صالة نادي مليحة، وكان الفوز والتتويج أيضاً من نصيب الظفرة بعد تغلبه على العميد 2-1.

ومواجهة اليوم ستكون على ملعب خورفكان في كلاكيت ثالث مرة في مواجهة يتوقع لها أن تكون نارية بين أفضل فريقين للعبة في الساحة حالياً، حيث يضم الفريقان عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

ويقود النصر المدرب البرازيلي رافائيل الذي أحدث طفرة كبيرة في الفريق وقاده للفوز بكأس رئيس الدولة ووصافة الدوري، وخسر معه السوبر ومن أبرز لاعبيه محمد عبيد وطاهر حسن وخالد حارب وجلال الصيادي وصالح شريف وبيدرو هنريك ونجمه الخطير ماركوس ناسمنتو.

ويقود الظفرة المدرب الصربي ايدو القادم إلى الدوري الإماراتي من منتخب لبنان، وهو أيضاً أحدث نقلة كبيرة في مسيرة الظفرة، ونجح في إعادة الفريق إلى الواجهة والصعود به إلى منصات التتويج من جديد، وتضم تشكيلته الورقة الرابحة في الفريق اللاعب البرازيلي المقيم ميجويل كينجي واندري، ومحمد الهاشمي وحمدان الكثيري وجاسم إبراهيم والحارس محمد الحيدري.