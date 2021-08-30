«أبوظبي الرياضية» تبث البطولات الآسيوية عبر «STARZPLAY»





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع STARZPLAY، خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في المنطقة، لبث مباريات البطولات الآسيوية للمنتخبات الوطنية والأندية، التي تمتلك «أبوظبي للإعلام» حقوق بثها حصرياً في الدولة خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.وسيبدأ بث المباريات عبر تطبيق STARZPLAY، اعتباراً من سبتمبر المقبل مع انطلاق منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وسيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية «آسيا 1» و«آسيا 2» مقابل 15 درهماً إماراتياً شهرياً، أو بقيمة 40 درهماً إماراتياً شهرياً في حالة الرغبة بالاشتراك في المحتوى الترفيهي المتكامل للتطبيق، والذي سيشمل أيضاً مباريات حقوق البطولات الآسيوية لقناتي أبوظبي الرياضية بمختلف البرامج المصاحبة للحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن التعليق على جميع مباريات البطولات الآسيوية التي سيتم بثها على قناتي أبوظبي الرياضية الآسيوية الجديدتين على STARZPLAY سيكون باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، قال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: يسعدنا التعاون مع منصة STARZPLAY لبث مباريات كل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام، التي تركز على تقديم محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور الرياضي واهتماماته عبر المنصات الرقمية الرائدة، كما أننا ملتزمون بعرض الأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة، بما يمكننا من الوصول إلى أكبر مجموعة من عشاق الرياضة.

وقال داني بيتس رئيس الشؤون التجارية والشريك المؤسس لـ STARZPLAY: كرة القدم واحدة من أكثر الرياضات متابعة ومشاهدة في الإمارات، ونحن سعداء جداً لأننا الوجهة الحصرية لبث مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي عبر قنوات أبوظبي الرياضية الشهيرة لكل عشاق كرة القدم.

واختتم قائلاً: نتطلع إلى تنمية علاقتنا مع أبوظبي للإعلام، وتقديم محتوى غني ومتنوع لمشتركينا المهتمين بالرياضة.