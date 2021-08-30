اتحاد الكرة يُوقع اتفاقية تعاون مع «الإندونيسي»



دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الكرة اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإندونيسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين الاتحادين، وبما يخدم تطوير اللعبة في البلدين.

ووقع الاتفاقية التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ويونس نوسي الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وماييكي ارا بوسبيتا نائب الأمين العام للاتحاد الإندونيسي.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص اتحاد الكرة على مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية، وذلك من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات منها تطوير قطاع التدريب والمنتخبات الوطنية والأكاديميات الكروية وكرة الصالات والسيدات والشاطئية، إلى جانب الأمور الإعلامية والتسويقية وتنظيم الفعاليات الكروية المختلفة.