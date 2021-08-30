مانشستر سيتي.. التشكيلة الأغلى في العالم

رضا سليم (دبي)

من النادي الأغلى في العالم وما هي أغلى تشكيلة؟ سؤال يشغل بال الجماهير مع ضربة البداية في كل موسم من خلال قائمة الفرق وأسعار اللاعبين، وهو ما يتسابق عليه المتخصصون في الأرقام والإحصائيات في عالم كرة القدم، والتي خرجت بقائمة يتصدرها مانشستر سيتي بقيمة 1.06 مليار دولار.

وكشف مرصد «فوتبول أوبزرفاتوري» العالمي المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، عن أن نادي مانشستر سيتي يمتلك أغلى قائمة في تاريخ الساحرة المستديرة، ووصلت قيمة التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا أمام توتنهام في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 550 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت قيمة اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء 350 مليون جنيه إسترليني بإجمالي 900 مليون للفريق بالكامل أي ما يعادل 1.06 مليار يورو.

واتفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن قائمة السيتي الحالية كذلك هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بإجمالي لاعبين تبلغ قيمهم السوقية 1.06 مليار يورو.

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي ثانياً في القائمة بقيمة تقدر بـ993.95 مليون يورو بعد انضمام النجم الأرجنتيني ميسي، ثم تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا بقيمة 915 مليون يورو، ويأتي مانشستر يونايتد رابعاً بقيمة 910.25 مليون يورو بعد ضم رونالدو، وليفربول خامساً بـ 887.50 مليون يورو.

وجاء المركز السادس من نصيب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني «البوندسليجا»، والذي تبلغ قيم لاعبيه السوقية 818.50 مليون يورو، ثم برشلونة بـ766.70 مليون يورو، ويليه أتلتيكو مدريد 748 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا 738 مليون يورو محتلاً المركز التاسع عالمياً، بينما يحل توتنهام عاشراً في تلك القائمة بـ704 ملايين يورو.