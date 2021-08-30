«ابن سليّم» يشارك التشيك احتفالات الذكرى الـ50 لرالي باروم







دبي (الاتحاد)

شهد محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، فعاليات الذكرى الخمسين لرالي باروم في جمهورية التشيك، واشتملت الفعاليات إحدى جولات بطولة أوروبا للراليات.

كما التقى خلال زيارته للتشيك رئيس اتحاد التشيك لرياضة السيارات في العاصمة براغ، كما التقى كذلك عمدة مدينة زلين في مبنى البلدية، ورئيس الوكالة الرياضية الوطنية، ووزير المنطقة المتقدمة، في رحلة شهدت أيضاً زيارته لمصنع سكودا لصناعة السيارات ومقابلة الفرق والمسؤولين في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات الأوروبية لسباقات الشاحنات.

وثمن ابن سليّم زيارته لجمهورية التشيك ووصفها بالمثمرة في التعرف أكثر على التطور الذي تشهده رياضة المحركات يوماً بعد يوم، وقال ابن سليّم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، وهو أول مرشح غير أوروبى يتقدم لهذا المنصب، أن لقاء زملائه في الاتحاد الدولي للسيارات الدراجات النارية «فيا» في هذه البطولة، يعتبر فرصة ممتازة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل رياضة السيارات في العالم وعلى وجه الخصوص في أوروبا.

وأشار إلى أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في رياضة السيارات، سواء في تنظيم أكبر الفعاليات أو المشاركات الخارجية، الشيء الذي انعكس إيجاباً في تبوء هذه الرياضة مكانة كبيرة.

وقال ابن سليّم أن تبادل الخبرات بين جميع دول العالم، كان له الأثر الكبير في تطور رياضة السيارات وانتشارها بشكل مؤسسي، ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية «فيا» لديه أدوار مهمة في الربط بين الدول والمتابعة والاهتمام، ومن هذا المنطلق حرص على التقدم للترشح في الفترة المقبلة، إيماناً بمتطلبات المرحلة لهذه الرياضة التي تتنوع فيها الخبرات.