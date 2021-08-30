اتحاد الكرة يُوفر فحوصات مجانية لجماهير «القمة اللبنانية»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الكرة وبالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، عن توفيره لفحوصات «PCR» مجانية للجماهير، التي ستحضر مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان يوم الخميس المقبل باستاد زعبيل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 لحساب المجموعة الأولى.

وستجرى الفحوصات يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة 4 إلى 8 مساء.

ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية.