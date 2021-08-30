4 مستويات في قرعة تصفيات كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

تسحب في الساعة الخامسة مساء الغد قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 بمشاركة 16 فريقاً.

وأنهى اتحاد الكرة كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم القرعة التي سيقتصر حضورها على المنظمين فقط، فيما يحضرها ممثلو الأندية عبر نظام الاتصال المرئي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة، وستُبث عبر القنوات الرياضية.

ووفقاً لآلية القرعة سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، تتكون كل مجموعة من أربعة فرق تم تقسيمها إلى أربعة مستويات وفقاً لترتيبها في الموسم الرياضي 2020-2021، ويضم كل مستوى أربعة فرق.

يذكر أن التصفيات التمهيدية ستنطلق الجمعة 10 سبتمبر، حيث ستقام مباريات المجموعات الأربع بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي، ويتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات للمشاركة في دور الـ 16.