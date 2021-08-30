«ابن غدير» يطارد كأس منصور بن زايد للخيول في وارجيم

أبوظبي (الاتحاد)

يطمح الجواد «ابن غدير» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لحصد كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد الذي ينظمه مضمار وارجيم البلجيكي عصر الغد.

ويستهدف «ابن غدير»، بإشراف المدرب ديديه جويلمين وقيادة الفارس المخضرم اورتيز مندزابل، لقب كأس المهرجان الغالية البالغة جائزته 20 ألف يورو، المصنفة للفئة الثالثة، لمسافة 2300 متر، وهو مخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق. وكان «ابن غدير» المنحدر من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير»، قد فاز بسباق جان فرانسوا بيرنارد، ولم يخرج من مراكز الصدارة في سباقات الفئة الأولى أبرزها خلف «حيان» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة.

وينافس على اللقب «الزاركا» بإشراف جون فيرسترين، وقيادة كوين كليمتنس، و«فريدي باي» بإشراف جي زوتليف، وقيادة ستيفن هيلين، و«مهيمن» بإشراف انيلي ايركسون، وقيادة كريستوف دهينس، و«أصايل» بإشراف إليزابيث جان فرانسوا بيرنارد، وقيادة ألكساندر بيتسيش. وينافس أيضاً «إجرام» بإشراف توماس فورسي، وقيادة ويليام مونجيل، و«بيكاسو» بإشراف مولدي بوستما، وقيادة كوب فاندربيك، و«انهوا داميل» بإشراف ريج دو ويسماير، وقيادة الفارسة ايستر ويسماير، و«جيمس» بإشراف بيتر ديكر، وقيادة روبن هيدنس، ويكمل القائمة «سيرافين دو بانشير» بإشراف هارست فان دير وقيادة ستيفان برو، و«لا ماي» بإشراف سعيد جيدار.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.