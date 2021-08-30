كأس نائب رئيس الدولة تدشن موسم الطائرة في سبتمبر

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمد اتحاد الطائرة انطلاقة مسابقات الموسم الجديد 2021- 2022 بمنافسة «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» المقترح 10 سبتمبر المقبل، لتكون بمثابة الانطلاقة الرسمية في انتظار تأكيد مشاركة الوحدة والظفرة بعد المخاطبة الرسمية من الاتحاد للناديين.

ويترقب اتحاد الطائرة في ذات السياق، رد الهيئة العامة للرياضة بشأن مسابقات المراحل السنية في الموسم الجديد 2021- 2022 والتأكيد على إقامتها في كل إمارة على حدة أسوة بالموسم الماضي، أو بالنظام العادي قبل جائحة كورونا، تمهيداً للإعلان عن جدول المسابقات وتحديد برامج المباريات.

واعتمدت العمومية غير العادية للاتحاد الشهر الماضي النظام الأساسي المتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، بجانب لائحة الانتخابات والتي تُبنى على قواعدها إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

وجرى خلال العمومية اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات والطعون للدورة الجديدة، قبل أن تجرى مخاطبة الاتحاد الدولي والجهات المسؤولة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بشأن اعتماد النظام المتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

يذكر أن اتحاد الطائرة أرجأ في وقت سابق اعتماد النظام الأساسي مرتين، الأولى في أعقاب القرار السابق لمركز الإمارات للتحكيم بإلغاء قرارات العمومية غير العادية الأولى، واعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت الأندية إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة بشأن اعتبارها «عضوية مساندة» وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

وتأجلت عمومية اعتماد النظام الأساسي للمرة الثانية بعد تزامنها مع تعميم الهيئة العامة للرياضة بشأن دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، حيث جاء قرار تأجيل العمومية بهدف مواءمة النظام الأساسي مع نصوص دليل الحوكمة.