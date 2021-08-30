فوز مزدوج لـ «دراجات الإمارات» في ألمانيا وإسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

سجل فريق الإمارات للدراجات فوزين جديدين في إسبانيا وألمانيا، وتفوق رافال مايكا في المرحلة الخامسة عشرة لجولة إسبانيا، وذلك بعد أداء مذهل قدمه الدراج البولندي في السباق الذي امتد على مسافة 197.5كم انطلاقاً من نافال مورال دي لا ماتا وصولاً إلى باراكو، وتضمن مسافتي تسلق من التصنيف الأول، ومسافة تسلق من التصنيف الثاني، ومسافة تسلق من التصنيف الثالث.

وكان مايكا قد تمكن من تجاوز منافسه فابيو آرو (فريق كييبك نيكست هاش) قبل أن ينطلق منفرداً قبل 90 كم من خط النهاية متحملاً درجات الحرارة المرتفعة، ليتمكن بذلك من الحفاظ على طاقته فضلاً عن الحفاظ على مركزه المتقدم، حيث أنهى السباق متقدماً بنحو دقيقة و27 ثانية على منافسه ستيفن كرويسفيك (جامبو-فيزما) الذي حل في المركز الثاني.

كما قدم ديفيد دي لا كروز أداء طيباً في المرحلة، حيث أنهى الإسباني السباق ضمن المجموعة الرئيسية المتنافسة على التصنيف العام، ليحل في المركز التاسع بفارق دقيقتين و57 ثانية عن المركز الأول، كما تمكن من الحفاظ على مركزه في التصنيف العام للجولة، حيث حل في المركز الخامس عشر بفارق 7 دقائق و11 ثانية عن منافسه آيكينج في المركز الأول.

أما في جولة ألمانيا، فقد تمكن ألكسندر كريستوف من تحقيق الفوز في المرحلة الرابعة والأخيرة من الجولة، التي أقيمت على مسار بطول 156.3كم انطلاقاً من إيرلانجر وصولاً إلى نورمبرج، وذلك بعد فوزه في المرحلة الثانية من الجولة بفضل أدائه القوي على المنحدر الأخير. وكان كريستوف قد انتظر بضع دقائق قبل الانطلاق في أداء هجومي تجاوز فيه منافسيه باسكال أكرمان (بورا-هانزجروي) ولوكا موتزاتو (فريق بي أند بي هوتيلز).

وبذلك سجل كريستوف الفوز السابع والعشرين لفريق الإمارات لهذا الموسم، فضلاً عن تقدمه إلى المركز الثالث في التصنيف العام لجولة ألمانيا التي فاز بلقبها الدراج نيلز بوليت (بورا-هانزجروي).