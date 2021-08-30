جلوبير ليما: «خماسية» العروبة أعادت التوازن للعميد

معتصم عبدالله (دبي)

يحظى جلوبير ليما المدافع البرازيلي «المقيم» لفريق النصر بمتابعة خاصة من الصحافة البرازيلية لمشواره مع «العميد» في موسمه الثالث على التوالي، منذ انتقاله إلى صفوف الأخير 2019- 2020، قادماً من نادي بوتافوجو الذي يملك نحو 30% من حقوق التعاقدات الجديدة مع اللاعب، حسب وسائل الإعلام البرازيلية.

وأسهم ليما الذي احتفل بهدفه الثالث في «دوري المحترفين» من كرة رأسية، في فوز فريقه «العريض» على حساب ضيفه العروبة 5- صفر ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل ليما الهدف الثاني للنصر من كرة رأسية في الدقيقة 39 مستفيداً من عرضية ضياء سبع.

وعلق ليما على الفوز الأول للنصر بالتزامن مع تسجيله هدفه الأول في الموسم، قائلاً في تصريحات نشرتها «جلوبو سبورت» و«لانسي» البرازيليتان: «لم نحقق نتيجة جيدة بالخسارة في الجولة الأولى أمام عجمان 0-3، لكننا نجحنا في التعويض واستعادة التوازن في مباراة الجولة الثانية أمام العروبة بخماسية نظيفة».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق نجح في فرض إيقاعه على المباراة مبكراً ومنذ الدقائق الأولى بفضل التفوق التكتيكي، وسعيد بالمساهمة في تحقيق الفوز المستحق بتسجيل الهدف الثاني».

ورأى ليما صاحب الـ 21 عاماً، والذي تدرج في فرق المراحل السنية لنادي بوتافوجو قبل أن يحظى بفرصة التدريب مع منتخب البرازيل الأول، أن اللعب في دوري الإمارات تجربة مختلفة، وأوضح: «اللعب في الإمارات تجربة فريدة وناضجة للغاية، خاصة في ظل اختلاف الثقافات مقارنةً مع البرازيل، وأعتقد أنني أبلي بشكل جيد وأتطلع للاستمرار بمستوى أفضل لمساعدة فريقي في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية».

وستكون الفرصة متاحة أمام ليما للاحتفال خلال الموسم الحالي بمباراته الـ 50 في «دوري المحترفين»، حيث يخوض موسمه الثالث على التوالي ضمن التشكيلة الأساسية لدفاع «العميد»، وخاض ليما 18 مباراة في موسمه الأول 2019- 2020، مقابل 23 مباراة في الموسم الماضي 2020- 2021، ليعود ويشارك أساسياً في مباراتي عجمان والعروبة ضمن الجولتين الأولى والثانية في «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي 2021- 2022.