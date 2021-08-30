جيرو يرد على ديشامب بـ«ثنائية» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

واصل فريق إيه سي ميلان الإيطالي انتصاراته في الدوري «الكالشيو» للجولة الثانية على التوالي، فبعد أن فاز في الجولة الأولى على فريق سامبدوريا بهدف، تفوق في الجولة الثانية على فريق كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في أول مباراة يشارك فيها الوافد الجديد الفرنسي أوليفييه جيرو القادم من تشيلسي الإنجليزي.

ولم تكن مشاركة هذا الأخير شرفية وإنما نجح في تسجيل هدفين، ليرد بذلك بقوة على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الذي استبعده من قائمة الديوك التي ستلعب خلال شهر سبتمبر القادم 3 مباريات في تصفيات المنطقة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

والمثير للدهشة أن ديشامب لم يحدد سبباً وجيهاً لاستبعاد جيرو، واكتفى بالقول بأن الاستبعاد ليس نهائياً، وإن كانت بعض المصادر الفرنسية ربطت قرار ديشامب، بموقف جيرو خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، وغضبه من استبعاده من التشكيلة الأساسية لحساب مواطنه كريم بنزيمة العائد إلى صفوف الديوك بعد أكثر من 5 سنوات من الغياب، رغم أن أوليفييه جيرو هو ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، حيث يبلغ عدد أهدافه الدولية 44 هدفاً في 105 مباريات، مقابل 51 هدفاً للهداف الأول تيري هنري في 123مباراة، بينما يأتي النجم المخضرم ميشيل بلاتيني في المركز الثالث برصيد 41 مباراة في 72 مباراة.

وذكر موقع أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات أن جيرو نجح في أن يكون أول لاعب يسجل هدفين في أول مباراة له في الدوري الإيطالي «الكالشيو» منذ أن فعلها النجم الإيطالي ماريو بالوتيللي في شهر فبراير من عام 2013.