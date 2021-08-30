إدارة دورتموند: نحن نادٍ رياضي ولسنا مصرفاً !!

أنور ابراهيم (القاهرة)

استبعدت إدارة نادي بروسيا دورتموند تماماً فكرة الانفصال عن النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند (20سنة)، وذلك رداً على الأنباء الكثيرة التي تحدثت في الساعات الأخيرة عن إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود أكثر من ناد مهتم بالحصول على خدماته هذا الصيف، وفي المقدمة باريس سان جيرمان في حالة فشله في الاحتفاظ بنجمه الفرنسي الشاب كليان مبابي الذي يرفض تجديد عقده وأبدى رغبة شديدة في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ثمة اتصالات كثيرة تمت بالفعل مع مينو رايولا وكيل اللاعب، ولكن إدارة دورتموند لم تستجب وأعلنت صراحة مجدداً أن هالاند ليس للبيع هذا الصيف.

وقال مايكل زورك المديرالرياضي للنادي الألماني في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا: «إن هالاند لن يتحرك من بروسيا قيد أنملة مهما كانت الإغراءات، وأياً كان المبلغ المعروض لشرائه».

وعلق قائلاً: نحن نادي كرة قدم ولسنا مصرفاً مالياً.. وموقفنا واضح ولم يتغير. ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى صيف 2024، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 140 مليون يورو، وسينخفض هذا المبلغ إلى النصف قبل عام من نهاية عقده، نظراً لأن الشرط الجزائي الموجود فيه، يسمح لأي نادٍ بإمكانية شرائه مقابل 70 مليون يورو فقط. ورغم ما تردد عن رغبة سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي في التعاقد مع هالاند، إلا أن أياً من هذه الأندية لم يتقدم بأي عرض رسمي. وفي مقابل هذه الضجة المثارة حول هالاند، يواصل اللاعب تألقه مع فريقه في مباريات الدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين في المباريات الثلاث الأولى للمسابقة.