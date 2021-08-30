منتخب الجودو يختتم تحضيرات لـ«العربية» بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

ينتظم منتخب الجودو للأشبال والناشئين اعتباراً من الأربعاء في معسكره الداخلي الأخير المقام في الفجيرة استعداداً للمشاركة البطولة العربية المفتوحة للجودو، الـ10 للناشئين والناشئات، والـ8 للشباب والـ6 للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة خلال الفترة من 9 - 16 سبتمبر المقبل، ويقيم المنتخب بفندق كونكورد بالفجيرة وستكون تدريباته اليومية بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية حتى موعد السفر إلى القاهرة 8 من سبتمبر عبر مطار الشارقة الدولي.

تضم قائمة منتخب الأمل للجودو في المعسكر (10) لاعبين هم: حميد سعيد الشامسي، سيف سالم الحمادي، مانع جمعة مراد، زايد فيصل النقبي، حمد صالح الهاشمي، راشد محمد شريف، مايد راشد النقبي، منصور جمعة عبد الرحمن، محمد البلوشي، عمر الحوسني.

ويشرف على تدريبات المنتخب خلال المعسكر الذي يتم خلاله اختيار القائمة النهائية المشاركة في البطولة العربية، الياباني أشيد كوكي مدرب المراحل العمرية، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً ويرافق البعثة التي يرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد، الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، أن مشاركة منتخب الأمل للجودو في «عربية الجودو» تأتي ضمن خطة الاتحاد الخماسية 2021- 2026، والتي ركز فيها الاتحاد على الفئات العمرية الصغرى، بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية للعبة، مؤملاً أن يحقق معسكر الفجيرة أهدافه قبل السفر للمشاركة في البطولة التي يحتضنها الأشقاء في مصر، وسط مشاركة مميزه تصل إلى 300 لاعب ولاعبة والمساهمة في إنجاحها.