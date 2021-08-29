وفاة جاك روج عن عمر ناهز 79 عاماً

باريس (أ ف ب)

توفي الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روج الذي شغل منصبه من 2001 حتى 2013 عن عمر ناهز 79 عاماً، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية اليوم الأحد.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان «بحزن شديد نعلن عن وفاة الرئيس السابق جاك روج. فارق الحياة عن عمر 79 عاماً».

وكان روج الرئيس الثامن في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية، حيث شغل منصبه خلال 12 عاماً قبل أن يخلفه الألماني توماس باخ في عام 2013.

ونعى باخ في بيان صديقه الراحل «أولاً وقبل كل شيء، أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيين، ونقل هذا الشغف إلى كل من عرفه. كانت فرحته في الرياضة معدية».

وتابع: «لقد كان رئيساً بارعاً، ساعد في تحديث وتحويل اللجنة الأولمبية الدولية. كما كان من أشد المؤيدين للرياضة النظيفة، وحارب بلا كلل ضد شرور المنشطات».

وأردف الرئيس الحالي «منذ انتخابنا أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، جمعتنا صداقة رائعة، واستمر هذا حتى أيامه الأخيرة»، وختم «الحركة الأولمبية بأكملها حزينة على فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة».

وتخصص روج في جراحة العظام وحصل على شهادة في الطب الرياضي. كما مارس رياضة الرجبي على المستوى الدولي، وفاز في 16 مباراة دولية لبلجيكا. ولاحقاً تحول ليصبح بحاراً عالمياً، حيث شارك في ثلاث دورات أولمبية في أعوام 1968 و1972و1976.

وبعد مسيرته الرياضية الناجحة، انتخب رئيساً للجنتين الأولمبية البلجيكية والأوروبية، وثم رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في عام 2001، وبعد رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، شغل منصب المبعوث الخاص للشباب واللاجئين والرياضة لدى الأمم المتحدة.















