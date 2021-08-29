الإيقاف 8 أشهر يهدد مسيرة شيكابالا مع الزمالك

رضا سليم (دبي)

خطفت العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم ضد شيكابالا لاعب الزمالك الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إيقاف لمدة 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه وهو ما يدفع باللاعب إلى الهاوية وينهي الموسم المقبل له قبل أن يبدأ ويملك "شيكا" في تاريخه 7 عقوبات في 18 عاما خلال مسيرته في الملاعب.

وعاقبت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك بالإيقاف لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مباراة الجولة الأخيرة للدوري لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وقررت اللجنة إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي وإيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

كما عاقبت اللجنة نادي الزمالك مرتين الأولى بتغريمه 100 ألف جنيه على الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي والثانية بنفس قيمة الغرامة لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

ويملك شيكابالا «35 عاماً» تاريخ أسود من العقوبات في الملاعب وكانت أولى العقوبات عام 2003 مع الراحل فاروق السيد مدرب منتخب الناشئين الأسبق وسجلت العقوبة الأضخم في تاريخ قائد الزمالك بعد مسلسل من الخصومات والاستبعاد من المعسكرات والمباريات الودية.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك لمدة عام ومنعه من تمثيل مصر في منتخبات الشباب والناشئين ليغيب في ذلك الوقت عن كأس الأمم الأفريقية للناشئين ومونديال الشباب في الإمارات في نفس العام بعد أن كان مرشحاً لدعم الفراعنة الصغار.

في عام 2007 أوقفت لجنة المسابقات شيكابالا الملقب بالأباتشي 3 مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي في مباراة الفريقين بالدوري وفي 2008 تم إيقاف "شيكا" بقرار من الفيفا بإيقافه ستة أشهر وتغريمه 990 ألف يورو لتركه باوك اليوناني وأيدت المحكمة الرياضية الدولية القرار.

وفي عام 2011 تم إيقافه لأجل غير مسمى من قبل إدارة نادي الزمالك بعد الأزمة بينه بين حسن شحاتة مدرب الفريق عقب استبدال الأخير في مباراة المغرب الفاسي المغربي في دوري أبطال أفريقيا وقال المدرب أن اللاعب تعدى عليه بالقول.

وفي 2020 قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقافه 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب الأحداث التي صاحبت لقاء السوبر الماضي في الإمارات بين الأهلي والزمالك.

وفي 2021 قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة القمة التي أقيمت مايو الماضي في الدوري.

وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تفويض رئيسها حسين لبيب ومحمد الإتربي عضو اللجنة للتواصل مع مسؤولي الاتحاد وحل الأزمة ودياً وهو ما يعني أن قصة الإيقاف لها فصول أخرى.