4 لاعبين يمثلون الإمارات في «آسيوية الرماية»

دبي (وام)

اختار اتحاد الرماية 4 لاعبين لتمثيل المنتخب في البطولة الآسيوية التي ستقام في كازاخستان خلال الفترة من 10 وحتى 20 سبتمبر المقبل، وتم اختيار الرماة عن طريق اختبار مهارات تحديد المستوى التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في نادي الذيد بالشارقة.

وأكد عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية أن الاتحاد اعتمد معايير واضحة للاشتراك في البطولات بكافة المحافل الدولية، أبرزها المشاركة من أجل المنافسة على حصد الميداليات والألقاب، وليس مجرد التمثيل المشرف، مشيراً إلى أن نتائج المنتخب في المشاركات السابقة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية هي التي دفعت الاتحاد لوضع تلك المعايير بما يستجيب لاستراتيجية مجلس إدارة الاتحاد الهادفة إلى تطوير اللعبة، وتحسين النتائج الدولية، خاصة أن الإمارات من الدول القوية والرائدة في الرماية على المستويين الآسيوي والعالمي.

وقال: «اعتمدنا الشفافية الكاملة في اختيار عناصر المنتخب التي ستمثل الدولة في البطولة الآسيوية في كازاخستان، حيث أقمنا بطولة للرجال والسيدات في 4 أندية في وقت واحد يومي 19 و20 أغسطس الجاري، هي أندية العين للفروسية والرماية والجولف، والظفرة للرماية، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 109 رماة وراميات، وتم اختيار الخمسة الأوائل في فئتي البندقية والمسدس، ثم تم إجراء اختبارات يومي الخميس والجمعة الماضيين في نادي الذيد لهؤلاء الأوائل في كل فئة، وعلى ضوء ذلك تم الاستقرار على أفضل 4 لاعبين يمكنهم أن يحصدوا الميداليات في البطولة الآسيوية على ضوء الأرقام التي حققوها، وبناء عليه فإن منتخبنا الذي سيشارك في آسيا بكازاخستان سيضم 4 لاعبين، ومدرباً وإدارياً».