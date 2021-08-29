106 فعاليات في «صيف دبا الحصن»

دبا الحصن (الاتحاد)

أسدل نادي دبا الحصن الستار على فعاليات برنامج صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» والتي حققت تفاعلاً وحضوراً ومشاركة لافتة من قبل الشباب والنشء طوال شهر أغسطس، واشتملت على 106 فعاليات، جمعت201 من الأبناء والبنات المواطنين والمقيمين من داخل الدولة وخارجها، مستهدفاً الفئة العمرية 8 إلى 16 عاماً. ونجح النادي في تقديم 106 فعاليات رياضية وثقافية وفنية ومجتمعية قدمت عن بُعد من خلال منصة زووم على مدار 4 أسابيع. واختتمت فعاليات البرنامج الصيفي بحفل ختامي افتراضي، حيث وجه أحمد عبد الله النقبي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية كلمة شكر واعتزاز للجميع، لمساهمتهم في نجاح البرنامج.

وثمن النقبي الجهود المبذولة التي كانت من الأسباب الأساسية في نجاح البرنامج الصيفي وتحقيق أهدافه، كما هنأ المتميزين، وبارك للفائزين في المسابقات، والمشاركين من أولياء الأمور وأبنائهم، وجميع منفذي البرنامج من مدربين وأساتذة ومشرفين ومتطوعين.

وفي ختام الحفل جرى تكريم المؤسسات المشاركة، والفائزين في مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة المعلق الموهوب، والمسابقات اليومية.