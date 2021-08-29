ديباي ينقذ برشلونة من فخ خيتافي ويعيده إلى صدارة الليجا

برشلونة (د ب أ)

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً 2 / 1 على ضيفه خيتافي اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الماضية، إلى سبع نقاط، ليتقاسم الصدارة مؤقتاً مع غريمه التقليدي ريال مدريد وإشبيلية وريال مايوركا.

في المقابل، ظل خيتافي بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة. ورغم فوز برشلونة، إلا أن خيتافي كان نداً حقيقياً أمامه، وكان بإمكانه إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، لاسيما في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة لاعبي الفريق المضيف حسمت الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز أحرز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة18.

ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيراً، بعدما أعاد النجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30، ليحرز هدفه الثاني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، بعدما هز شباك بلباو في المرحلة الماضية.