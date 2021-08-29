7 ميداليات مؤكدة للإمارات في «آسيوية الملاكمة»

دبي (وام)

تختتم مساء الغد منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب للملاكمة التي ينظمها اتحاد الملاكمة بالتعاون مع الاتحادين الأسيوي والدولي بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 17 دولة بإقامة 25 مباراة نهائية للملاكمين الشباب والشابات يتنافس فيها ملاكمو الإمارات وأوزبكستان وكازاخستان والهند و نيبال وطاجيكستان وقيرقيزستان والعراق.

وتوج أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والأسيوي للملاكمة رفقة ممثلي المنتخبات الوطنية المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة اللاعبين الفائزين بمنافسات الناشئين.

وتصدر لاعبو كازاخستان وأوزبكستان جدول الترتيب بينما حظي بالتتويج والصعود لمنصات التتويج من الإمارات كل من جواهرغريب /46/ كجم، ومحمد قاسم /89/ كجم وجاسم النقبي /63/ كجم وحصدوا الميداليات البرونزية على أن يتم تتويج شهد خميس /75/، ومحمد الحفيتي /75/ يوم غد بالبرونزية أيضا، ويترقب الجميع حصول الملاكمة مريم عادل /81/ كجم ورحمة المرشدي /66/ كجم بميداليتين ذهبية أو فضية حسب نتيجتيهما في المباراتين النهائيتين لكل منهما ليصبح عدد ميداليات الإمارات في البطولة 7 ميداليات وهو رقم تاريخي غير مسبوق لأبطال و بطلات الامارات على المستوى الأسيوي.

وأثنى أنس العتيبة على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل تنظيم البطولة ممثلا بكل من السكرتير الفني علي سلامة والسكرتير الإداري بسام غانم و المدير المالي وائل سليمان و الطبيب أحمد بشير وأرجع النجاح الذي حققته البطولة إلى العمل بروح الفريق الواحد متمنيا التوفيق والسداد لكل من ساهم في اخراج البطولة بأفضل صورة.