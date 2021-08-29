توتنهام يتخطى واتفورد ويحلق بالصدارة الإنجليزية



لندن (أ ف ب)

واصل توتنهام هوتسبرز بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، محققًا فوزه الثالث توالياً على حساب الوافد الجديد واتفورد 1-صفر في المرحلة الثالثة على ملعبه.

ويدين أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث إلى النجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين (42) الذي كان قاد فريقه أيضاً للفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف نظيف في افتتاح المنافسات، قبل أن يتفوّق على وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها بهدف الدولي ديلي آلي.

وأحكم توتنهام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات.

وخاض مهاجم توتنهام الدولي هاري كين مباراته الأولى هذا الموسم في الدوري، عقب تأكيده هذا الأسبوع انه لن يغادر النادي بعد شائعات تحدثت عن رحيله إلى سيتي.

في المقابل، فاز واتفورد العائد إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد في الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) في مباراته الأولى على حساب أستون فيلا 3-2، قبل أن يسقط في الثانية أمام برايتون صفر-2.

وبدا أصحاب الأرض الطرف الأفضل والأخطر في المباراة، وكان لهم فرص عدّة لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بفضل تسديدة قوية من المدافع جافيت تانغانغا بعد ركلة ركنية، إلا أنّ حارس واتفورد النمساوي دانيال باخمان كان لها بالمرصاد (20).

وافتتح توتنهام التسجيل قبل ثلاث دقائق من صافرة نهاية الشوط الأوّل من ركلة حرّة للكوري هيونغ-مين خدعت الحارس باخمان. ضغط واتفورد للتعديل، إلا أنّ هجومه افتقد للمسة الأخيرة او القدرة على خرق الجدار الدفاعي وتهديد مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

ودفع مدرب توتنهام البرتغالي نونو إسبيريتو الذي حلّ في 30 يونيو من الموسم الماضي بدلاً من مواطنه جوزيه مورينيو المقال من منصبه، في الدقيقة 68 بالمهاجم البرازيلي لوكاس مورا لتنشيط الهجوم، فحصل الأخير على أربع فرص للتسجيل من دون أن يتمكن من مضاعفة النتيجة (71 و73 و83 و84).

وفي مباراة ثانية، تعادل بيرنلي وضيفه ليدز يونايتد 1-1. افتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لأصحاب الأرض (61) قبل أن يعادل باتريك بامفورد النتيجة لليدز (86). ويلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون لاحقاً.