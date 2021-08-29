«اسنشيال كوالتي» يواصل انتصارته في الفئة الأولى

محمد حسن (دبي)

واصل مهر جودلفين «اسنشيال كوالتي» انتصاراته، مضيفاً فوزه الثامن من تسع مشاركات، بنسب نجاح بلغت 88%، بعد أن انتزع لقب سباق ترافرس ستيكس للفئة الأولى الممتد لمسافة 10 فيرلونج بمضمار سراتوجا بالولايات المتحدة الأميركية.

وعزز المهر المنحدر من نسل الفحل «تابت» موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات في أميركا الشمالية، بعد فوزه بلقب السباق الذي يعد بمثابة «ديربي منتصف الصيف»، واستطاع «اسنشيال كوالتي» حسم المواجهة القوية مع الوصيف «ميدنايت بوربون» بعد أن انفردا بالصدارة، ولم تنجح محاولات الوصيف في اللحاق بالمهر «اسنشيال كواليتي»، الذي أظهر صلابته في الخطوات النهائية، محققاً الفوز بفارق عنق، فيما حل «مايلز دي» في المركز الثالث بفارق 5 أطوال. وسجل «اسنشيال كوالتي» 2:01:96 دقيقة.

يشار إلى أن المهر «اسنشيال كوالتي» لم يتذوق طعم الخسارة إلا مرة واحدة في ديربي كنتاكي للفئة الأولى، حيث حل في المركز الرابع بفارق ضئيل، لكنه عاد من تلك الخسارة بتحقيق لقب سباق بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، قبل أن يظهر قدرات قتالية لخطف الفوز في السباق التقليدي جيم داندي التحضيري لسباق ترافرس.