مارفيك للاعبي «الأبيض»: الفوز على لبنان وسوريا مفتاح المونديال

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لنادي الوصل، استعداداً لمواجهة شقيقه اللبناني يوم الخميس المقبل على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

واكتملت قائمة المنتخب التي شهدت مشاركة جميع العناصر خلال التدريبات التي جرت أمس على ملعب زعبيل، حيث رفع الجهاز الفني القائمة إلى 28 لاعباً، بعدما استدعى مارفيك كلاً من علي صالح لاعب الوصل، بدلاً من لاعب الوحدة خليل إبراهيم الذي يعاني وعكة صحية، مع استدعاء عبدالله النقبي لاعب شباب الأهلي.

ويحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين، بشكل يومي، للحديث حول كل ما يتعلق بالتدريبات، ورصد كافة الإيجابيات والسلبيات، وتعزيز الجوانب النظرية، بالإضافة للتدريبات اليومية التي تشهد تركيزاً وجدية من جميع اللاعبين.

وشدد مارفيك على لاعبي الأبيض، بضرورة اللعب بثقافة الفوز في جميع المباريات، والتركيز في تنفيذ التعليمات الفنية والتكتيكية داخل الملعب، مشيراً إلى أن طريق «الأبيض» نحو المونديال يجب أن يبدأ بالفوز في أول خطوتين من بداية المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات، بمواجهة منتخب لبنان يوم الخميس المقبل على استاد زعبيل، بالإضافة لمباراة منتخب سوريا يوم 7 سبتمبر، بالعاصمة الأردنية عمان.

ويعتبر الجهاز الفني ركلتي البداية في مشوار التصفيات، هي الأهم، للحصول على الثقة اللازمة والبناء عليها في قادم المواجهات، حيث يقع الأبيض في المجموعة الأولى مع لبنان وسوريا والعراق وكوريا الجنوبية وإيران، وسيحتاج لجمع أكبر قدر من النقاط، لضمان المنافسة بقوة على نيل إحدى بطاقات التأهل، سواء بطاقتي التأهل المباشر للمونديال كأول أو ثاني الترتيب، أو القتال على البطاقة الثالث التي تؤهل للملحق الآسيوي مع ثالث المجموعة الثانية، ومنها للملحق العالمي مع فريق من كونكاكاف، وستكون مباريات الملحق في يونيو المقبل.

من جهة ثانية، أبدى محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني، ثقته في عناصر المنتخب وفي الروح القتالية العالية التي ظهروا عليها في المباريات، ورغبة الفوز التي ستكون حاضرة في جميع المباريات، مشيداً بالجدية والالتزام في أروقة معسكر الأبيض، بين جميع اللاعبين.

فيما ناشد وليد عباس مدافع منتخبنا الوطني جماهير الأبيض، وكل أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، بضرورة دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين، مبيناً أن الوقفة الجماهيرية القوية خلف الأبيض كانت من أهم العوامل التي أسهمت في وصول المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، مشدداً على أهمية دور المدرجات في شحذ همم اللاعبين ومنحهم الدافع لتحقيق الانتصارات.

وقال: ندرك أن الجماهير ستكون معنا كما كانت دائماً، ونثق تماماً في وقفتها القوية خلف اللاعبين، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما نملك من أجل إسعاد الجميع، ولن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق الهدف المنشود وحول انطلاق تحضيرات المنتخب للمباراة الأولى أمام لبنان.

وأوضح وليد عباس أن أداء مباراتين في بطولة الدوري رفع من معدل جاهزية اللاعبين خاصة في الجانب البدني، وجعلهم في حالة فنية أفضل، لافتاً إلى أن نجوم المنتخب لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة ولن يحتاجوا للكثير من الوقت لتحقيق الانسجام المطلوب.