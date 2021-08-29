66 سباقاً في روزنامة موسم القدرة الجديد

محمد حسن (دبي)

أعلن اتحاد الفروسية والسباق روزنامة الموسم (2021-2022) والتي تشتمل على 66 سباقاً تقام على ميادين القدرة الرئيسة في كل من مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، وقرية بوذيب للقدرة بالختم. وتنطلق الفعاليات من قرية بوذيب في الثامن من أكتوبر المقبل بسباقين تأهليين، فيما تدشن مدينة دبي الدولية للقدرة السباقات الرسيمة عبر كأس الوصل للإسطبلات الخاصة الذي يقام في الثالث من نوفمبر 2021، أما فاتحة سباقات قرية الإمارات العالمية بالوثبة فسيكون عبر سباق اليوم الوطني الذي يقام يوم السبت 27 نوفمبر.

وجاء برنامج الموسم شاملاً وملبياً لرغبات واحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث غطى كل الفئات، وتستأثر مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بأكبر عدد من السباقات، حيث تستضيف 28 سباقاً وبطولة، بينما تشهد قرية بوذيب للقدرة 27 سباقاً وبطولة، فيما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 11 سباقاً وبطولة. وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كم ومسافة 120 كم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين، وذلك لتقديم منافسات قوية تسهم في المزيد من التجهيز والاعداد للاستحقاقات الخارجية لفراسن الإمارات.

ومن أبرز البطولات التي تقام أثناء هذا الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم بالوثبة في الثاني عشر من فبراير 2022، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم الذي يقام في الثاني عشر من مارس بسيح السلم، ضمن مهرجان سموه الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى. ومن الفعاليات المهمة خلال الموسم، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة الذي يشتمل على 3 سباقات وينطلق بقرية الإمارات العالمية بالوثبة في الثالث عشر من يناير 2022.

ويضم الموسم أيضاً مهرجان كأس سمو ولي عهد دبي الذي يشتمل على 4 سباقات، ويقام بسيح السلم في الثالث من يناير 2022، كما يحتوي البرنامج على مجموعة من البطولات أبرزها مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي يضم ماراثون 240 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام بقرية بوذيب للقدرة في الفترة من 24 – 26 فبراير 2022.

ويضم البرنامج كذلك مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة ويشتمل على 3 سباقات، فيما يختتم الموسم بسباق المدربين الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة في الرابع والعشرين من مارس 2022.