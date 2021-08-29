فليك يبقي على نوير في قيادة "المانشافت"

شوتجارت (د ب أ)

أكد هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، سيظل قائداً للمنتخب.

وقال فليك لشبكة «أيه.أر.دي» قبل تجمع الفريق في شتوتجارت: نعم مانويل سيظل قائد ألمانيا، ولا يوجد شيء نفكر فيه حالياً.

يذكر أن نوير «35 عاماً» هو قائد فريق بايرن ميونيخ، وكان قائداً أيضاً خلال الفترة التي تولى فيها فليك تدريب الفريق في موسم 2019 / 2020 عندما فاز بالثلاثية، كما أن نوير هو حارس ألمانيا منذ عام 2016.

وقال فليك: إنه لاعب من الطراز العالمي بالنسبة لي ولكنه رجل جيد ويمكنه قيادة الفريق بشكل مذهل، هذه هي الأشياء التي أريدها من القائد.

ويبدأ فليك مبارياته كمدير فني للمنتخب الألماني بمواجهة ليشتنشتاين يوم الخميس المقبل.