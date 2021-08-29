أوباميانج عن أزمة أرسنال: نحن بحاجة للكبرياء!

لندن (د ب أ)

يتعين على فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم البحث عن ذاته بقوة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد استمرار بدايته السيئة للموسم الحالي إثر خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي.

وتلقى أرسنال هزيمة كاسحة أمام مانشستر سيتي صفر / 5 أمس السبت، ليظل الفريق بلا نقاط في المسابقة، أو حتى هدف، وذلك بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» اليوم الأحد، أن هذه هي أسوأ بداية لأرسنال في آخر 67 عاما، لتزداد الضغوط على ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق. ولن يخوض أرسنال أي مباراة لحين استضافة فريق نورويتش سيتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وقال بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق عقب المباراة: «أعتقد أننا كلاعبين علينا التحدث فيما بيننا». وأضاف: «أعتقد أن هذا شيئ مهم الآن، لأننا أرسنال ونحن نحتاج للكبرياء، يجب أن نتحدث وأن نقول الحقيقة فيما بيننا، وأن نكون صريحين وأن نرفع مستوانا».

وواصل: «بالتأكيد ستكون هناك صعوبة، ولكننا فريق، يجب أن نظل سوياً في هذه اللحظة». ورغم أن مانشستر سيتي فشل خلال الأسبوع الماضي في التعاقد مع هاري كين أو كريستيانو رونالدو، إلا أن النتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب أرسنال، تؤكد أن الفريق يظل رائعاً حتى بدون امتلاكه لمهاجم من الطراز العالمي.

وقال إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي: «من تجربة الموسم الماضي- لم يكن لدينا مهاجم صريح تقريبا طوال الموسم، لذلك اعتدنا على هذا الأمر نوعاً ما».

وأضاف: «نحاول فقط الحصول على أقصى استفادة من هذا الأمر. نحاول أن نكون مرنين، وأن نتبادل الأدوار في الهجوم، ونحاول فقط خلق فرص بقدر المستطاع لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف».