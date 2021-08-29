الشارقة يكشف تفاصيل صفقات اليد والسلة

الشارقة (الاتحاد)

كشف نادي الشارقة الرياضي تفاصيل الصفقات الجديدة لفريقي اليد والسلة للرجال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي، كما أعلن عن الشركات الراعية للفرق الرياضية للموسم الجديد 2021/2022.

حضر المؤتمر الصحفي إبراهيم الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، وطارق سعيد علاي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء إدارات والاستثمار والإعلام، وممثلون عن الشركات الراعية.

وقدمت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي المحترف الدولي التونسي مصباح الصانعي لتدعيم فريق رجال كرة اليد، والذي سبق له تمثيل أندية النجم الساحلي والإفريقي التونسي، وشامبيري الفرنسي ولعب في دورينا مع النصر، كما يمتلك الصانعي في سجله الدولي لقبين لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مع منتخب بلاده، و5 مشاركات في بطولة كأس العالم، وسبق للصانعي اللعب ضمن صفوف الملك الشرقاوي، عندما حقق بطل الإمارات الميدالية البرونزية في كأس الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد بالكويت 2019.

كما قدم الشارقة لاعبه الدولي الجزائري زهير نعيم قادماً من نادي شبيبة أمل سكيكدة، والذي تم قيده في فئة اللاعب المقيم.

وقدم النادي الأميركي ألكساندر يانج لتدعيم صفوف فريق السلة للرجال، وخاض يانج تجارب احترافية عديدة في فرنسا وروسيا وإيطاليا والصين، قبل أن يصل لقلعة الملك قادماً من الأهلي المصري، كما تم الإعلان عن انضمام مواطنه ديلوان جراهام قادماً من الدوري الأوكراني، بعد رحلة طويلة في عالم الاحتراف شملت اللعب في إيرلندا وأستراليا والمكسيك والأرجنتين والصين والسعودية وباراجواي.

وكشفت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة الرياضي في المؤتمر الصحفي عن أسماء الشركات الراعية للفرق الرياضية بالنادي للموسم الجديد، وهي المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومستشفى الجامعة بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، وشركتا فاست لمقاولات البناء والأصباغ الوطنية ومصنع مياه زلال.

وكشف النادي عن طقم فريقي كرة اليد والسلة للموسم الجديد بعرض فيديو مشوق يعكس فكرة تواصل الأجيال بقلعة الملك الشرقاوي.

ويستعد الشارقة، حامل اللقب، لافتتاح دوري أقوياء اليد بمواجهة شباب الأهلي الجمعة المقبل، كما يلاقي الشارقة فريق الجزيرة في كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد 9 سبتمبر المقبل. ويدشن رجال السلة الذي يدشن الموسم الجديد بخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد من 3 إلى 21 سبتمبر المقبل، ثم يسافر إلى الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، التي يحمل الملك لقبها في 2011، ويدخلها بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة 2020، حيث تقام البطولة في الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2021.