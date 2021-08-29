نوير يحطم أسطورة رئيس البايرن



ميونيخ (د ب أ)

سجل الحارس الألماني الدولي مانويل نوير رقماً قياسياً مع فريقه بايرن ميونيخ، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 205 مباريات بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وحقق نوير «35 عاماً» الرقم القياسي خلال المباراة التي اكتسح فيها بايرن ميونيخ ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف دون رد أمس السبت.

وأوضح بايرن أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق لنظافة الشباك والبالغ 204 مباريات، والمسجل باسم الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري أوليفر كان.

ويحل أوليفر ريك في المركز الثالث في قائمة نظافة الشباك برصيد 176 مباراة.

وسجل نوير قائد بايرن ميونيخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في البوندسليجا مع شالكه والنادي البافاري.

وقال نوير: حقيقة أن الدفاع صلب وأننا نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا تشعرني بالسعادة.