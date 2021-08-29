40 مشاركاً في دورة تطوير «مصارعة الذراعين»

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بمقره في دبي دورة تطوير محكمي ومدربي وإداريي رياضة مصارعة الذراعين الأولى في الجانبين النظري والعملي، على أن يقام الجانب العملي في بينوش جيم، وذلك تمهيداً لتنظيم بطولة تحدي الفجيرة بمصارعة الذراعين، والتي ستقام يومي 21 و22 سبتمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ويشرف على تقديم المحاضرات الخاصة باللعبة فيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد الإمارات للعبة، واللبناني كريم العنداري رئيس الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين بحضور 40 مشاركاً.

وأوضح الزعابي أن الدورة الحالية تقام بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لتزويد الرياضيين بكل ما هو جديد عن كافة رياضاته، وأنها ستقام بمراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وسيتم خلالها شرح كافة التحديثات المعتمدة في اللعبة على المستوى العالمي وأسلوب التعامل معها لأهميتها قبل انطلاق المنافسات، ومشيراً إلى أنها الأولى وستتبعها ورش عمل تطويرية أخرى.

