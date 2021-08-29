تيجالي نجم «الثانية» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد سبستيان تيجالي مهاجم النصر نجومية الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين ليقتنص كأس شبكة «سبورت فور أوول»، التي تخصص جوائز إسبوعية لنجوم الدوري على مستوى «المستطيل» و«الصافرة، إذ قاد فريقه للفوز على العروبة 5- صفر بتسجيله ثنائية خلال مشاركته الأولى مع العميد جراء غيابه عن الجولة الافتتاحية أمام عجمان بسبب الإيقاف.

وسبق للاعب تيجالي وضع بصمته التهديفية بثنائية الموسم الماضي لكن في الجولة الثالثة للدوري أمام الوصل، في حين أنه رفع رصيده التهديفي في المحترفين بقميصي الوحدة فريقه السابق والنصر الحالي إلى 165 هدفاً في المركز الثالث بعد علي مبخوت مهاجم الجزيرة بـ 171 هدفاً، وفهد خميس مهاجم الوصل السابق 175 هدفاً.

ونال تيجالي «15 من 20» صوتاً بفضل بصمته الهجومية الممتازة مع النصر الذي نجح بتحسين صورته في المنافسة، إثر الخسارة الأولى من عجمان بثلاثية نظيفة شكلت صدمة قوية لجماهيره، إذ نال المركز الأول في الاستفتاء بنسبة إحصائية إجمالية بلغت 36%. ومنحت جائزة أفضل حارس في الجولة الثانية إلى خالد عيسى حارس العين لدوره المؤثر في المحافظة على شباكه نظافه أمام الصقور في الجولة ذاتها، وبراعته الممتازة في التصدي لركلة جزاء في الدقائق الخمس الأخيرة للمباراة، والتي كان يمكن أن تشكل دافعاً قوياً للاعبي الخصم في محاولات العودة إلى نقطة البداية بنيله 65.5% من كتلة المصوتين بينما تم اختيار الحكم محمد الهرمودي صاحب أفضل صافرة بالجولة بنسبة 57% بفضل تميزه التحكيمي ومتابعته الممتازة وتركيزه العالي في مباراة الوصل وخورفكان.

وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة بتقسيم نسبة 40% للجنة من الخبراء الذين يشكلون 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.