"صقور الجديان" تختتم معسكر دبي وتطير إلي المغرب

معتصم عبدالله (دبي)

تغادر بعثة منتخب السودان لكرة القدم من دبي إلى الدار البيضاء بالمغرب صباح غد عبر طيران الإمارات، تأهباً لمواجهة "صقور الجديان" أمام مضيفه منتخب "أسود الأطلس" مساء الخميس المقبل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في انطلاقة مباريات المجموعة التاسعة ضمن الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأقام منتخب السودان وتحت ضيافة اتحاد الإمارات لكرة القدم بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معسكراً إعدادياً ناجحاً بدبي في الفترة من من 20 إلى 29 أغسطس، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً.

وخاض "صقور الجديان" ضمن برنامج المعسكر الإعدادي، مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب النيجر، الذي يستعد بدوره لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 في مواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وخسر منتخب السودان الودية الأولى أمام النيجر على ستاد آل مكتوم بنادي النصر 1-2، قبل أن يعود ويحقق فوزاً مستحقاً في ظل مشاركة معظم لاعبيه الأساسيين أمام ذات المنافس 3-0، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين على ستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي.

وضمت بعثة "صقور الجديان" في معسكر دبي 25 لاعباً تحت إشراف الفرنسي هوبير فيلود، فيما يلتحق الثنائي المحترف يس حامد لاعب سبارتكوس المجري، وأطهر الطاهر لاعب سموحة المصري ببعثة "صقور الجديان" في المغرب.

من جهتها، أقامت سفارة السودان بالإمارات احتفالية مساء السبت بمقر القنصلية العامة في دبي، تكريماً لبعثة "صقور الجديان"، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، ومحمد أمين الكارب سفير السودان لدى الإمارات، والدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس بعثة المنتخب.

وأثنى السفير الكارب على الجهود الكبيرة التي قامت بها الإمارات ممثلة في اتحاد الكرة لإنجاح معسكر "صقور الجديان"، مؤكداً أن الاهتمام المتعاظم بالبعثة يوضح قوة الروابط بين البلدين، لافتاً إلى أن حضور جماهير الجالية السودانية لمباريات "الأبيض" في مشوار الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، بداية بمواجهة لبنان الخميس المقبل على ستاد زعبيل بنادي الوصل، سيكون بمثابة "رسالة شكر" لاتحاد الكرة الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

في المقابل، جدد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، التأكيد على العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الرياضي، وتمنى الظاهري أن يكون معسكر دبي "فأل خير" على "صقور الجديان" في تصفيات المونديال.