5 عقول تدريبية في تصفيات آسيا المونديالية مرت بملاعب «الإمارات»

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار مع انطلاقة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، الخميس المقبل، على «العقول التدريبية» في قيادة المنتخبات الـ12، والتي يبرز فيها 5 مدربين مروا على ملاعب الإمارات كمدربين ولاعبين على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية.

وتضم قائمة من مروا على ملاعب الإمارات من مدربي منتخبات الدور الحاسم للتصفيات، التشيكي إيفان هاشيك (لبنان)، السوري نزار محروس (سوريا)، الهولندي ديك أدفوكات (العراق)، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (عمان)، ومواطنه دراجان سكوسيتش (إيران).

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي للتصفيات الآسيوي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتلعب في الأولى إيران وكوريا الجنوبية إلى جانب أربعة منتخبات من غرب آسيا، هي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان، في المقابل ضمت المجموعة الثانية كلاً من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يلتقي أصحاب المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتعرف جماهير الكرة في الإمارات جيداً التشيكي إيفان هاشيك المدرب الحالي لمنتخب لبنان، حيث يمتلك المدرب البالغ من العمر 57 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب الآسيوية، حيث سبق له العمل في اليابان والإمارات والسعودية وقطر، وبرز اسم المدرب التشيكي في ملاعب الإمارات مع أندية الوصل والأهلي والفجيرة والإمارات.

ويقود المنتخب السوري المدرب نزار محروس خلفاً للتونسي نبيل معلول، ويعتبر محروس «58 عاماً» من أبرز نجوم اللعبة في سوريا ومثل منتخب سوريا كلاعب نحو 12 عاماً في الثمانينيات والتسعينيات، قبل الانتقال إلى التدريب بعد اعتزاله، حيث أشرف على أندية محلية عدة إضافة إلى منتخب سوريا الأول في تصفيات كأس العالم 2010، وظهر اسم المدرب السوري في ملاعب الإمارات مع ناديي حتا والإمارات على التوالي.

وتبدو المفارقة في المنتخب العراقي، حيث جرى إعلان التعاقد مع مع الهولندي ديك أدفوكات المدرب السابق لمنتخب الإمارات 2005، خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش، والذي سبق له تولي مهمة تدريب «الأبيض» عام 2009، وقاده خلال نهائيات كأس آسيا 2012، قبل إشرافه على العراق وتحوله حالياً لتدريب منتخب أوزبكستان.

ويمتلك الكرواتي دراجان سكوسيتش المدرب الحالي لمنتخب إيران بدوره تجربة سابقة في ملاعب الإمارات، حيث مثل نادي اتحاد كلباء لاعباً موسم 2004- 2005، فيما قاد مواطنه برانكو إيفانكوفيتش المدرب الحالي لمنتخب عمان، نادي الوحدة موسم 2012- 2013.

1 منتخب لبنان/ المجموعة: الأولى/ المدرب: إيفان هاشيك «التشيك»/ العمل في الإمارات: الوصل - الأهلي - الفجيرة - الإمارات.

2 منتخب سوريا/ المجموعة: الأولى/ المدرب: نزار محروس «سوريا»/ العمل في الإمارات: حتا - الإمارات.

3 منتخب العراق/ المجموعة: الأولى/ المدرب: ديك أدفوكات «هولندا»/ العمل في الإمارات: المنتخب الأول 2005.

4 منتخب إيران/ المجموعة: الأولى/ دراجان سكوسيتش «كرواتيا»/ العمل في الإمارات: لاعب سابق لاتحاد كلباء «2004- 2005».

5 منتخب عمان/ المجموعة: الثانية/ المدرب: برانكو إيفانكوفيتش «كرواتيا»/ العمل في الإمارات: الوحدة «2012- 2013».