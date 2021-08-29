إيسايلا يرفض الوديات في بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

رفض الجهاز الفني لبني ياس بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، خوض أي مباراة ودية في فترة التوقف الراهنة، مكتفياً بالتدريبات الجماعية للفريق، حيث يعد مدرب السماوي من أصحاب نظرية تفضيل التدريبات على الوديات، حيث سبق وأن حدث ذلك الموسم الماضي، عندما رفض خوض فريقه لأي وديات لمدة شهر كامل، وهي الفترة التي توقف فيها الدوري وقتها.

رفض المباريات الودية بالموسم الماضي جعل البعض يوجه له انتقادات، لاسيما وأن الفريق كان ينافس على اللقب ولم يتبق إلا مباريات معدودة كان يجب الاستعداد لها بقوة.

وخسر بني ياس خمس نقاط من أصل ست في أول مواجهتين هذا الموسم، حيث تلقى الهزيمة أمام الوصل في أول مواجهات البطولة، وتعادل أمام الوحدة في الأسبوع الثاني.

على جانب آخر، استقرت اللجنة الفنية والجهاز الفني على اسم اللاعب الأجنبي الرابع، الذي سيكون بديلاً للمهاجم البرازيلي جواو بيدرو، الذي رحل إلى الوحدة بعد انتهاء إعارته من الظفرة بنهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على التوقيع الرسمي والانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد معه، فضلاً عن تحديد موعد وصوله وما إذا كان بحاجة إلى حجر صحي أم لا، حسب الدولة القادم منها.