الليلة.. رحيمي يستعد للظهور الأول في تدريبات «الزعيم» الجماعية





معتز الشامي (دبي)

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد خليفة بن زايد، مقر التدريبات، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لجميع اللاعبين لمدة 3 أيام، وذلك عقب نجاح «البنفسج» في حصد أول 6 نقاط في مسيرته بالدوري خلال الموسم الجاري، ويستعد الفريق لاستئناف المشوار بالجولة الثالثة يوم 10 سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يظهر المغربي الدولي سفيان رحيمي بقميص «الزعيم» لأول مرة في التدريبات الجماعية مع باقي زملائه اللاعبين، حيث ينخرط في الحصة التدريبية الأولى، منذ توقيعه لقلعة «الزعيم»، وانضمامه قادماً من الرجاء المغربي، بعد مشاركته في تتويج فريقه بلقب البطولة العربية للأندية.

ويترقب الجميع ظهور رحيمي وأن يشكل إضافة قوية على المستوى الهجومي، نظراً لما يمتلكه اللاعب من قدرات هائلة، يمكن توظيفها بالشكل الفني الذي يخدم آلية وطريقة اللعب التي يطبقها الأوكراني ريبروف، الذي ظهرت بصمته واضحة على الأداء القتالي داخل الملعب، وساهم في رفع الروح التي يؤدي بها الفريق، فضلاً عن قدراته كمدرب صاحب فكر وقوة شخصية، وقادر على قراءة المنافسين.

فيما ينتظر أن يحدد الجهاز الإداري اسم الفريق المتوقع أن يلتقيه العين ودياً خلال فترة التوقف، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، ومنح الفرصة لسفيان رحيمي للمشاركة مع زملائه اللاعبين في تجربة كاملة قبل الظهور الرسمي الأول مع الفريق في مباريات الجولة الثالثة للدوري.

على الجانب الآخر، أكد أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول، أن الجهاز الفني بقيادة، سيرجي ريبروف، قد وضع برنامجاً واضحاً طوال الموسم، ينسجم مع «الروزنامة»، وتتضمن فترات التوقف مساحة للراحة وإقامة مباريات ودية، والنظام هو العنوان الأبرز لعمل الفريق، الأمر الذي يمكنه من تحقيق أهدافه المرجوة والمتمثلة في استعادة «الزعيم» لوضعه الطبيعي.

وتابع: حصد العين لأول 6 نقاط في الموسم يعكس حالة الانسجام والتفاهم التي أظهرها جميع لاعبي الفريق خلال الجولتين الأولى والثانية مع أسلوب المدرب، والمؤكد هناك عمل كبير ينتظر الفريق خلال المرحلة القادمة.