«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يتصدر«جو جيتسو البراعم»

الشارقة (وام)

تصدر فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالجوجيتسو المركز الأول في بطولة الإمارات التنشيطية للبراعم والواعدين للاعبين الصغار، التي نظمها اتحاد اللعبة في جو جيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي بمشاركة فئات البراعم والناشئين واليافعين في الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، حيث أحرز لاعبو النادي 59 ميدالية ملونة من أصل 100 لاعب ولاعبة وبواقع 18 ميدالية ذهبية و30 فضية و11 برونزية.

شهد اليوم الختامي للبطولة حضور كلٍ من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ونائبه محمد سالم الظاهري، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من الضيوف وممثلي الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.

وأظهر أبناء النادي الفائزين بالميداليات الملونة مستويات فنية وذهنية عالية تعكس مدى الاهتمام التدريبي الذي يوليه الجهازان الفني والإداري والمتابعة الدائمة لهم من قبل مجلس الإدارة، ما رفع من عدد الميداليات التي أحرزها لاعبو النادي في العام الحالي 2021 إلى 260 ميدالية، بينما أصبح العدد الإجمالي 454 ميدالية ملونة في مختلف البطولات منذ إشهار اللعبة في النادي منذ 2019، مما يعكس الدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجو جيتسو وجهود أسرة النادي.

من جهته، تقدم أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي للدعم الكبير ولإدارة اتحاد الجو جيتسو للجهود التي يبذلها لتطوير اللعبة، وبارك للاعبين المتوجين بالميداليات الملونة، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يتمكن من الصعود لمنصات التتويج الدولية، بالاستفادة من الجهود التدريبية لمدربي النادي بإشراف المدير الفني إبراهيم الحوسني ومدربيه.

وأوضح أن إدارة النادي أخذت على عاتقها الاهتمام بجميع منتسبي النادي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الرياضة أسلوب حياة مثمر وانطلاقاً من شعار النادي «أولادي وبأحفظهم».

من ناحيته، أشاد خالد الناخي عضو مجلس إدارة النادي مشرف الجو جيتسو، بمكاسب النادي في مختلف البطولات وعززها بالبطولة الحالية..واصفاً منجزات بطولة البراعم والصغار بالعمود الفقري، من حيث تحقيقها نتائج مميزة في مختلف بطولات الأعمار السنية الأخرى في المستقبل، مثنياً على جهود أسرة الفريق من مدربين وإداريين وأولياء أمور، ووصف تكامل الجهود التدريبية والإدارية أنها سر كل نجاح.

بدوره، أكد عبد العزيز الحمادي مدير التدريب الرياضي أن النتائج الحالية هي امتداد لنجاحات أخرى حققها لاعبو النادي ولاعباته، حيث يواصل منتسبوه خوض المنافسات بعدد من البطولات التي لم تحسم نتائجها ولا تزال مستمرة، حيث يحل أولاً في كأس نائب رئيس الدولة تحت 16 سنة للبنين، وتحت 18 سنة للبنات وثالث دوري «أم الإمارات» تحت 18 سنة، ما قاد إلى أن يحتل النادي المركز في التصنيف المحلي والدولي والمركز الـ 12 عالمياً والثالث آسيوياً وإماراتياً.

يشار إلى أن أبرز نجاحات الجو جيتسو التي حققها النادي في العام 2021 في بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتصدره بطولة الإمارات التنشيطية للاعبين البراعم، وتحقيق المركز الثاني في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو فوق 16 سنة، والمركز الثالث في بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، والرابع في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، والمركز الثامن في بطولة أبوظبي جراند سلام الدولية من أصل 65 فريقاً، والمركز التاسع في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو من أصل 93 فريقاً.

