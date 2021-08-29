حنان البادي تحلق بـ «فراشة الكارتينج»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، استضافت حلبة مرسى ياس 15 سيدة إماراتية من هاويات رياضة السباقات للمشاركة في فعاليات الدورة الافتتاحية من كأس الفراشة للكارتينج.

وشهدت البطولة سباقين مشوقين أقيما على مسار ياس كارت زون المدعومة من أدنوك، بطوله البالغ كيلومتراً واحداً، حيث اشتدت خلالهما المنافسة ضمن أجواء ودية، لتحصد حنان البادي الفوز، ويختتم الحدث العائلي المميز بمراسم التتويج وتقديم الكؤوس والجوائز للمتسابقات صاحبات المراكز الثلاثة الأولى.

وقالت حنان البادي بعد الإعلان عن فوزها بالبطولة: «سعدت كثيراً بالمشاركة في هذا الحدث المميز رفقة أخواتي الإماراتيات الرائدات، وفخورة جداً بهذا الفوز. ولكن جميع المتسابقات فائزات بمشاركتهن في النسخة الافتتاحية من هذا الحدث المميز، وأتطلع قدماً لنموه وتطوره في الدورات القادمة ودوره في تعريف النساء برياضة سباقات السيارات وأجوائها الممتعة».

وأقيمت احتفالات يوم المرأة الإماراتية في هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، مسلطة الضوء على طموحات المرأة الإماراتية وحضورها اللافت في مختلف المجالات، ودورها الريادي في مسيرة النمو والازدهار في الدولة نحو الأعوام الخمسين المقبلة.

وضمن هذا السياق، تعمل حلبة مرسى ياس على دعم عملية اكتشاف الجيل القادم من نجوم رياضة سباقات السيارات وصقل مواهبهم عن طريق برامجها التدريبية وأكاديمياتها، ومن ضمنها أكاديمية الكارتينج التي تم إطلاقها حديثاً، بالإضافة إلى أكاديمية فريق ياس هيت الرائد للسباقات الرقمية.

وبدوره علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء جداً بإضافة هذا الحدث المميز إلى قائمة فعالياتنا، والعمل على دعم السائقات الإماراتيات صاحبات المواهب واللواتي ينافسن في رياضة سباق السيارات، إن تشجيع المشاركين الجدد وتعريف المشجعين بهذه الرياضة المشوقة، وتطوير الأجيال القادمة من السائقين من الأمور الهامة جداً لنا، ونأمل أن يواصل هذا الحدث تطوره في السنوات القادمة، احتفاءً وتقديراً للمرأة الإماراتية وإنجازاتها الرائدة في مختلف المجالات».