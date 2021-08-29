بالميراس يصعد لوصافة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

صعد فريق بالميراس إلى وصافة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتليتيكو باراناينسي بهدفين مقابل هدف فجر اليوم «الأحد» بالمرحلة الثامنة عشر.

وفي مباريات أخرى فاز فلامينجو على مضيفه سانتوس 4/صفر وكورينثيانز على مضيفه جريميو 1/صفر وتعادل سبورت ريسيفه سلبيا مع ضيفه شابيكوينسي. ورفع بالميراس رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني متأخراً بثلاث نقاط عن أتلتيكو مينيرو المتصدر وتوقف رصيد أتليتيكو باراناينسي عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم لوان جارسيا تيكسيرا بهدف لبالميراس في الدقيقة 22 ثم تعادل أتليتيكو باراناينسي عن طريق جويليرم بايسولي كامبوس في الدقيقة 66، لكن رونيلسون باربوسا أحرز هدف الحسم لبالميراس في الدقيقة 71.