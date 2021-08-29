إنديبندينتي يقتنص صدارة الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس (د ب أ)

اقتنص فريق إنديبندينتي صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه كولون 3/صفر بالمرحلة التاسعة، وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بلاتينسي على مضيفه بانفيلد 4 - 2 وتعادل خيمناسيا لابلاتا مع ضيفه هوراكان سلبياً.

ورفع إنديبندينتي رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى الصدارة متفوقاً بنقطتين على كل من إستوديانتس لابلاتا وكوردوبا ولانوس.

وسجل ألان سونورا الهدفين الأول والثاني لإنديبندينتي في الدقيقتين 32 و41، وتكفل اندريس روا بالهدف الثالث في الدقيقة 49. ولعب كولون بعشرة لاعبين في أغلب أوقات المباراة بعد طرد فاكوندو مورا في الدقيقة 39.