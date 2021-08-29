حكام اليد تحت اختبار «الشاتل رن»

رضا سليم (دبي)

أنهى حكام اليد معسكرهم الذي استمر على مدار 3 أيام بنادي دبا الحصن، استعداداً لانطلاقة الموسم والتي تبدأ الجمعة المقبل بالجولة الأولى لدوري الرجال، وهو المعسكر الذي ضم 27 حكماً من أصل 51 حكماً في ساحة اللعبة، والذي أثمر عن نتائج إيجابية على المستوى الفني والبدني وأيضاً التجمع للتقارب بين الحكام.

ونجحت لجنة الحكام في تحقيق الهدف من المعسكر من خلال المحاضرات النظرية والعملية على قانون اللعبة وعرض حالات تحكيمية أثارت الجدل ووضع الحلول المناسبة لها، كما حرصت لجنة الحكام على عمل اختبارات «شاتل رن» لجميع الحكام لقياس قدرتهم البدنية، وهي الاختبارات التي تطبق قارياً ودولياً للحكام قبل أية بطولة. وقدم جميع المحاضرات والاختبارات ياسر سليم السكرتير الفني للجنة، كما حرص على التواصل في جميع أيام المعسكر عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، بجانب تواجد داود مليح رئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس لجنة الحكام.

وشهد المعسكر مباراة ودية جمعت بين دبا الحصن والشارقة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد لدوري الرجال وانتهت بفوز الشارقة 34-24، ودفعت اللجنة بحكام صغار بجانب أصحاب الخبرة في إدارة المباراة، حيث أدارها الدولي عمر الزبير والحكم الصغير راشد محمد إسماعيل «17 عاماً».

في الوقت الذي حرصت فيه اللجنة على القيام برحلة بحرية وعمل جولة ترفيهية لجميع الحكام للخروج من أجواء المحاضرات اليومية والاختبارات.

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد اليد دورة تدريبية بعنوان «الإعداد البدني المتخصص في كرة اليد» يحاضر فيها التونسي الدكتور منصف الشريف الأكاديمي والمعد البدني المتخصص في كرة اليد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يشارك في الدورة عدد قياسي من المشاركين من داخل وخارج الدولة.