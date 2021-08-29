الإصابة تحرم محمد خميس استكمال مشواره في بارالمبية طوكيو

عزالدين جادالله (طوكيو)

حرمت الإصابة التي عاودت بطلنا البارالمبي محمد خميس استكمال مشواره في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو2020 المقامة حالياً بمشاركة 4400 رياضي من 163 دولة، وذلك عند خوضه منافسات رفعات القوة وزن 88 كجم، حيث دخل بطلنا المنافسات بطموح الفوز وتحقيق ميدالية للإمارات، خصوصاً أن لديه 3 ميداليات بارالمبية (ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية ريو دي جانيرو عام 2016)، وعند محاولته رفع وزن 210 كجم شعر بالآلام في العضلة الصدرية من الجهة اليسرى، وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في المعسكر الخارجي بمقدونيا قبل انطلاق دورة طوكيو 2020 بشهر، حيث بدأ يتماثل للشفاء منها، لكن الآلام فاجأته مجدداً، ورفض بطلنا التحامل على إصابته وفقاً لتوصية الجهاز الطبي للمنتخب.

وأبدى بطلنا محمد خميس حزنه على الانسحاب من المشاركة للإصابة التي عاودته، مشيراً إلى أنه كان يتمنى استكمال مشواره في دورة طوكيو، وإحراز ميدالية للدولة ورفع علمها عالياً خفاقاً، لكن لم تسعفه الظروف في تحقيق ذلك، وقال بطلنا: سأخضع لبرنامج علاجي فور وصولي دبي للتعافي والعودة مجدداً لمسابقات رفعات القوة. وفي ختام حديثه قدم محمد خميس بطلنا البارالمبي اعتذاره للقيادة الرشيدة وللشارع الإماراتي لعدم تمكنه من إحراز ميدالية للدولة، واعداً بسرعة الشفاء واستكمال المسيرة.

وقال طبيب منتخباتنا الوطنية عبدالله الرحومي: إن بطلنا محمد خميس تعرض لإصابة سابقة في العضلة الصدرية، وتم وضع خطة علاجية مكثفة لضمان منافسته في المسابقات البارالمبية، ولكن خلال الفترة الأخيرة عاودت أعراض الإصابة بالظهور في الأوزان العالية مما تطلب متابعة عن قرب للتأكد من إمكانية المشاركة من دون أي مضاعفات، وعليه تمت التوصية بانسحاب اللاعب في حال استمرار هذه الأعراض، وبالأخص في خضم المسابقات، تفادياً لأي مضاعفات قد تستدعي تدخلات طبية أكثر تعقيداً، مما قد يؤدي إلى فترة إيقاف أطول للاعب ومن ثم الغياب المطول عن المسابقات، وهذا ما لا نتمناه لبطلنا البارالمبي.

واختتم طبيب منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم حديثه بالقول: فترة العلاج لن تتجاوز الأسابيع، ونأمل في تعافي بطلنا سريعاً والعودة للمسابقات في أقرب فرصة.

وخيمت حالة من الحزن لدى أفراد البعثة لإصابة بطلنا خميس، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للصالات الرياضية.

في السياق نفسه، يخوض أبطالنا عبدالله سلطان العرياني ومحمد القايد وأحمد نواد وعائشة المهيري منافسات لعبتي الرماية وألعاب القوى مساء الغد، حيث يستهل بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني مشاركته الأولى في منافسات سباق الرماية «آر 1»، بينما تسجل عائشة المهيري الظهور الأول لفتاة الإمارات في لعبة الرماية على مدار تاريخ الدورات البارالمبية عندما تخوض منافسات سباق «آر 4»، ويشارك بطلنا البارالمبي محمد القايد رفقة البطل الصاعد الشاب أحمد جاسم نواد في نهائي سباق 100م على الكراسي المتحركة.

وأكد سفيان بوليلة المدير الفني لمنتخباتنا الوطنية، أن جدول اليوم حافل بمشاركات أبطالنا في عدة مسابقات عن طريق 4 لاعبين، هم: عبد الله سلطان العرياني وعائشة المهيري في لعبة الرماية، ومحمد القايد وأحمد نواد في نهائي سباق 100 م على الكراسي المتحركة.

وقال: «لقد خاض اللاعبون فترة تحضيرات جيدة، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد المعسكرات الخارجية التي شارك فيها اللاعبون، لذا فإن حظوظنا وافرة في إحراز ميدالية ملونة للدولة عن طريق عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد، فقد كان لهما موعد سابق مع بلوغ منصات التتويج وإن شاء الله، سيكون لهما موعد حالٍ ولاحق لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم، وهما ليسا بغرباء على منصات التتويج، ولكن لكل دورة ظروفها الخاصة من حيث التحضيرات والمستويات الفنية، ونتمنى أن يحالف التوفيق كل أبطالنا وبطلاتنا في دورة «طوكيو».

في السياق نفسه، زار ذيبان المهيري مدير البعثة مقر إقامة منتخب الدراجات الهوائية بمنطقة جبل فوجي غرب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث اطمأن على أحوال بطلنا أحمد مبارك المطيوعي الذي يستعد لخوض منافسات سباق الدراجات، وهي المشاركة الأولى لبطلنا المطيوعي في الألعاب البارالمبية.

من ناحية أخرى، حضر ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، اجتماع رؤساء قارات العالم، وذلك على هامش دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، وبحث الاجتماع كيفية خلق نوع من التعاون على نحو أوسع بين قارات العالم، واستغلال كافة الموارد الموجودة في تلك القارات، من أجل دعم رياضة أصحاب الهمم وتطوير اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية من مدربين ومصنفين وحكام، وكذلك بحث الفرص التي من الممكن أن تتاح في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19».

وناقش الاجتماع سبل جعل منظومة دعم وتطوير أصحاب الهمم مستمرة ومتحركة على مستوى قارات العالم بحيث لا تتأثر بالجائحة، وكذلك استغلال التكنولوجيا الحديثة في التواصل والدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تسببت في شل الحركة بالكامل في بعض القارات.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه النسخة الحالية للألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وكذلك الترتيب للجمعية العمومية للجنة البارالمبية العالمية التي تستضيفها تايوان ديسمبر المقبل.

وأشاد رؤساء قارات العالم، في نهاية الاجتماع، بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي في تطور وتمكين أصحاب الهمم، مؤكدين أن قارة آسيا تعتبر من أفضل القارات من ناحية العمل والأنشطة والبرامج التي تقدمها وخصوصاً الألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية للشباب، وطلب البعض الاستفادة من هذه البرامج والخبرات في تنظيم بطولات مستدامة تستهدف الشباب في قارات العالم.