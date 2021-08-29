الذيد يستعد لـ «الأولى» بـ 5 وديات في صربيا

الذيد (الاتحاد)

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذيد معسكره الذي أقامه في صربيا بنجاح، وحقق خلاله نتائج طبية، فضلاً عن نجاحه في إكساب لاعبيه الاحتكاك والخبرة، استعداداً للموسم الرياضي بعد أن حقق المعسكر أهدافه للجهاز الإداري والفني.

وأقام الفريق خلال فترة تواجده في معسكره التحضيري، الذي بدأ في الثامن من أغسطس وتواصل على مدى ثلاثة أسابيع، عدداً من المباريات الودية شملت خمس مباريات استعداداً لمنافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة. ونجح المعسكر في تأهيل الفريق الأول وإعداده للموسم الرياضي الجديد بقيادة مدرب الفريق الوطني وليد عبيد ومساعده حسن علي البلوشي.

ويضم الجهاز الفني اللاعب الدولي السابق حسن علي إبراهيم والمدربَين كمال التونسي ومحمد نزار ومدرب الحراس المصري محمد علي، في ظل طموح إدارة النادي والجماهير في تحقيق الاستعداد الأمثل للاعبين بدنياً وفنياً للوصول إلى الجاهزية التامة.