إنذار أخير من «الملكي» لـ «سان جيرمان»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حدد نادي ريال مدريد يوم غدٍ موعداً نهائياً لتلقي رد نادي باريس سان جيرمان على عرضه الثاني الخاص بشراء النجم الشاب كيليان مبابي (22 سنة)، وهو العرض الذي وصل إلى 180 مليون يورو شاملة المزايا الأخرى، وبعد أن كان الميرينجي قدم عرضاً أول بقيمة 160 مليون يورو.

وذكر برنامج «التشيرينجيتو» بالتلفزيون الإسباني، وثيق الصلة بإدارة النادي الملكي أن هذا الموعد النهائي سيكون بالتحديد في الساعة السادسة من مساء الاثنين، أي قبل يوم واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية الثلاثاء المقبل.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حذر إدارة سان جيرمان من أنه سيصرف النظر تماماً عن هذه الصفقة، إذا لم ترد على العرض الثاني في الموعد الذي حدده.

وكانت إدارة باريس رفضت العرض الأول (160 مليون يورو)، ولكنها لم تحدد موقفها حتى الآن من العرض الثاني (180 مليون يورو).

جدير بالذكر أن اللاعب كليان مبابى يتدرب بشكل عادي جداً مع الفريق الباريسي، واسمه مدرج في قائمة فريقه الذي سيواجه مساء اليوم فري ريمس في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي «ليج آن»، ولكنه سبق أن أبلغ البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي، بأنه يرغب في الرحيل.