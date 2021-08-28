بفيلم وثائقي.. «العامة للرياضة» تحتفي بالمرأة الإماراتية



دبي وام

دبي (وام) أقامت الهيئة العامة للرياضة، في مقرها بدبي، حفلاً كبيراً احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، شاركت فيه شخصيات نسائية بارزة وممثلات عن الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

وانطلق الحفل الذي أشرفت على إقامته اللجنة التنفيذية للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع نادي زعبيل للسيدات، بعرض فيلم وثائقي تناول دور المرأة في فكر قيادة دولة الإمارات.

وتبع ذلك كلمة لرئيس اللجنة التنفيذية أحلام مبارك، عبرت فيها عن الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية في جميع الميادين، ليتوج مجهودها ومشاركتها في مسيرة البناء والتقدم وليكون بصمة فارقة وتجربة فريدة في العطاء.

كما عقدت الهيئة وضمن أجندة فعالياتها للاحتفال بيوم المرأة ملتقى حوارياً ضم نخبة من السيدات الإماراتيات المتميزات في مجالات متعددة، حيث جمع الملتقى، الذي أدارت الحوار فيه الإعلامية الإماراتية زكية الخزيمي، كلاً من الدكتورة ليلى حبيب البلوشي المتخصصة في مجالات التدريب والاستشارات المؤسسية والفردية، والكاتبة الإماراتية عائشة إسحاق مال الله المتخصصة في مجال التطوير الذاتي والشأن الأسري والمجتمعي والتربوي.

وضم الملتقى عائشة المعيني رائدة الأعمال والتي تشغل عدداً من المناصب في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى امتلاكها عدداً من المشاريع المتنوعة بمجال الضيافة للمؤسسات الكبرى، وخديجة هلال المعمري المعروفة بـ«الشيف أم راشد» وهي أول طباخة إماراتية محترفة لها عدد كبير من الوصفات الخاصة بالمطبخ الإماراتي، وحكم معتمد في عدد من المسابقات الدولية للطبخ، بجانب الحضور الإعلامي من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وناقش الملتقى محاور عدة منها ما يتعلق بالممارسات التي تساهم في تعزيز الجانب النفسي والصحة النفسية للمرأة، كذلك التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وآفاق العمل الناجح التي من الممكن استثمارها من قبل المرأة الإماراتية، كذلك ناقش الملتقى ثقافة الادخار وضرورة وضعها في سلم أولويات الأسرة الإماراتية، بجانب عدد من الموضوعات المعنية بتطوير الذات وتحفيز العنصر النسائي على تحقيق الريادة والتقدم في المجالات كافة. وشهدت أجندة الحفل كذلك عدداً من الفعاليات المتنوعة.