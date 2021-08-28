سيتي يضع مستقبل أرتيتا مع أرسنال في «خانة الرحيل»!

مانشستر (أ ف ب)

ألحق مانشستر سيتي الهزيمة الثالثة تواليًا بأرسنال المنقوص في أسوأ بداية للأخير في الدوري الانجليزي منذ 67 عامًا، عندما اكتسحه بخماسية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الثالثة، واضعًا مستقبل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تحت المجهر.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها أرسنال في المباريات الثلاث الأولى في الدوري منذ موسم 1954-1955. بعد أن تأخر بهدفين للألماني إيلكاي جوندوجان (7)، والإسباني فيران توريس (12)، زادت محن النادي اللندني بطرد مباشر للسويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 35 قبل أن يضيف البرازيلي جابريال جيزوس الثالث قبل الاستراحة (43).

وأضاف الإسباني رودري الرابع (53) وتوريس الخامس (84).

ودخل سيتي إلى المباراة بعد يوم من خسارته السباق ضد جاره وغريمه يونايتد في الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيعود إلى القسم الأحمر من المدينة بعد 12 عامًا من رحيله في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

كما أخفق في ضم هاري كين من توتنهام بعد أن ارتبط به طيلة فترة الانتقالات. لكن لاعبي الإسباني بيب جوارديولا أثبتوا أنهم قادرين على إيجاد طريقهم بسهولة إلى الشباك، حتى بغياب البلجيكي كيفن دي بروين المصاب، في مسعاهم للدفاع عن لقب الدوري، وتكرار أقله نتيجة الموسم الماضي، عندما وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسروا أمام تشيلسي.

وكان سيتي استعاد توازنه في المرحلة الثانية، عندما دك شباك نوريتش سيتي بخماسية نظيفة بعد أن خسر مباراته الافتتاحية ضد توتنهام صفر-1.

فيما واصل أرسنال بدايته الكارثية بعد سقوطه في مباراته الافتتاحية أمام برنتفورد الصاعد هذا الموسم صفر-2، ثم سقط على ارضه أمام جاره تشيلسي بالنتيجة ذاتها.

أعقب ذلك بفوز معنوي على وست بروميتش ألبيون بسداسية نظيفة منتصف الأسبوع الحالي في الدور الأول من كأس الرابطة، كان يأمل أن يحمله معه الى المباراة على ملعب الاتحاد.

وللمرة الأولى، زج سيتي بالتشكيلة ذاتها في مباراتين على التوالي في الدوري الممتاز، منذ أكتوبر 2017 ضد تشيلسي وستوك.

فيما أجرى أرتيتا أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد تشيلسي، ولعب بخمسة مدافعين، وشارك لاعب الوسط النروجي مارتن أوديجرد أساسيًا والمهاجم الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج الذي دخل بديلاً ضد البلوز بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وتفوق غوارديولا للمرة الرابعة في الدوري على أرتيتا مساعده السابق في سيتي قبل مغادرته لتدريب أرسنال في ديسمبر 2019.

وحافظ سيتي على سجله الرائع أمام الفريق اللندني في البريميرليج، إذ لم يخسر للمباراة الثانية عشرة تواليًا، بينها 10 انتصارات تسعة منها على التوالي، إذ تعود آخر خسارة إلى ديسمبر 2015.

وأعرب أرتيتا بعد المباراة عن أمله في استعادة زخم الفريق عقب النافذة الدولية قائلاً: آمل أن نتمكن من استعادة بعض اللاعبين. حان الوقت للتأمل والنظر إلى أنفسنا في المرآة.

نحن بحاجة إلى تغيير الدينامية على الفور. وأمل غوارديولا في أن يبقى أرسنال على إيمانه بمساعده السابق أرتيتا قائلاً: أنا أحبه، نحن نحبه. الفترة التي عملنا فيها معا، لوسمين أو ثلاثة، كانت أساسية لبناء ما لدينا الآن.

وأضاف: أعرف موهبته تماماً، أنا متأكد من أن اللحظة ستأتي ليعود كل شيء وسيقوم بعمله لأنه مدرب ممتاز.

وتابع ايفرتون انطلاقته للقوية بإشراف مدربه الجديد الإسباني رافايل بينيتيس بفوزه خارج ملعبه برايتون بهدفين نظيفين حملا توقيع ديماراي جراي (41) ودومينيك كالفيرت لوين (58 من ركلة جزاء).

وشهدت مباراة نيوكاسل وساوثمبتون التي انتهت بتعادلهما 2-2 إثارة كبيرة، لا سيما في الوقت بدل الضائع. فبعد أن تقدم نيوكاسل بهدف لمهاجمه كالوم ويلسون (55) ومعادلة الضيوف النتيجة عبر النروجي محنج اليونوسي (74)، ظن نيوكاسل بانه سجله هدف الفوز عندما تقدم في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه الن سانت ماكسيم، بيد ان ساوثمبتون ادرك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح جيمس وورد براوس في الدقيقة السادسة في الوقت بدل الضائع.

والحق ليستر سيتي بنوريتش سيتي العائد حديثا الى مصاف أندية النخبة خسارته الثالثة بفوزه عليه 2-1. في حين تعادل استون فيلا مع برنتفورد 1-1، ووستهام مع كريستال بالاس 2-2.