استمراراً لمساندة السباقات بالدول العربية.. اتحاد الهجن يدعم المركاض الثالث بالأردن

أبوظبي (الاتحاد)

استمراراً لدور دولة الإمارات في دعم رياضة سباقات الهجن في الدول العربية الشقيقة، وبدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن وتنظيم الاتحاد الأردني للهجن، اختتمت، صباح الأمس، منافسات المركاض الثالث بمضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة الديسة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان اتحاد سباقات الهجن قد دعم تنظيم سباقات الهجن في مصر من خلال افتتاح ميدان العلمين الذي شهد حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نظم الاتحاد سباقات الهجن في السودان والتي شهد منافساتها ميدان الشيخ زايد.

وجاءت المنافسات على أرضية ميدان الشيخ زايد في الأردن قوية، حيث تواصلت على مدار يومين وشهدت 20 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، بمشاركة كبيرة لملاك ومربي الهجن بالأردن، والذي يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وينعكس على تحسين أوضاع ملاك الهجن بالأردن، ورفع المستوى التدريبي وتحقيق نتائج أفضل مقارنة مع السباقات في السنوات الماضية.

وثمن رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية جمال البدور، الدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في مجال النهوض برياضة الهجن، عبر الدعم المادي الكبير خلال السنوات الماضية والسعي لتطوير مضمار السباق، وتحديث الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة لكلا الطرفين.

كما رفع ملاك ومربي الهجن الأردنية شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لاتحاد الإمارات لسباقات الهجن على الدعم المتواصل واهتمامهم ورعايتهم لرياضة الهجن الأردنية للوصول بها إلى مصاف الدول المميزة لهذا الموروث العربي الأصيل الضارب بالقدم والأصالة والعلاقة الوثيقة بين الإنسان العربي ورفيقه في الحل والترحال.