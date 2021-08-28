باعتبارها بطلة.. الجو جيتسو يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار المرأة الإماراتية بطلة، احتفى اتحاد الجو جيتسو بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، بإصدار مقطع فيديو يسلّط الضوء على أبرز السمات التي لطالما تميّزت بها المرأة الإماراتية، وهي ذات الصفات التي ترسخ لها رياضة الجو جيتسو في نفوس لاعباتها، فالمرأة الإماراتية هي القوية والطموحة والمثابرة.

ويأتي احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في كل عام، ليؤكد على المكانة المتقدّمة التي تحظى بها المرأة في مجتمع الإمارات، ويحتفي بدورها الفعّال في نهضة ورفعة الدولة في مختلف المحافل.

وبالنسبة لاتحاد الجو جيتسو، يشكّل دعم لاعبات الجو جيتسو أحد أهم ركائز عمله، حيث ينظم الاتحاد دوري أم الإمارات المخصص لبطلات الجوجيتسو، فيما تسجل بطلات الإمارات حضوراً مهماً في صفوف المنتخب الوطني وتحققن انجازاتٍ مشرّفة في جميع الاستحقاقات القارية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة وانتقلنا لمرحلة الشراكة المجتمعية الفاعلة، إذ تسجل المرأة الإماراتية دوراً محورياً في مختلف المجالات، وتتبوأ مناصب قيادية رفيعة في دولتنا.

وفي المجال الرياضي، ترفع سيدات الإمارات علم الدولة بفخرٍ في جميع المحافل الدولية وتعلى منصات التتويج في جميع الفعاليات التي تشاركن بها.

ولا يقل إنجاز المرأة الإماراتية في مجال الجو جيتسو عن أي مجالٍ آخر، إذ نفخر اليوم بالكوادر التدريبية والرياضية الخبيرة التي نمتلكها في صفوف السيدات، علاوةً على حضورهن المهم ضمن فريق عمل اتحاد الإمارات للجو جيتسو، حيث تلعب السيدات دوراً أساسياً في توجيه عمل الاتحاد نحو تحقيق أهدافه وترسيخ حضور الرياضة بين جميع فئات المجتمع.

واحتفاءً بهذه المناسبة، وبالتزامن مع تنظيم بطولة الإمارات التنشيطية للبراعم والواعدين، قدّم فريق اتحاد الإمارات للجوجيتسو باقات زهورٍ لأمهات اللاعبين واللاعبات الصغار المشاركين في ثاني أيام البطولة يوم السبت، تعبيراً عن شكر الاتحاد لهنّ لدعم أبنائهن وتشجيعهم لدخول الرياضة.

وتوجّهت أمهات اللاعبين بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لهذه اللفتة، وأعربن عن فخرهن بلعب دورهن في بناء الأجيال المقبلة من النشئ القادر على مواصلة نهضة ورفعة الدولة في المستقبل.